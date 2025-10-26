Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este domingo la Onda Tropical Número 39 se desplazará al sur de las costas de Michoacán y Jalisco, y, aunada con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, se prevén lluvias y chubascos en la entidad. Se espera que el fenómeno meteorológico continué su desplazamiento hacia el oeste, dejando de afectar al país al finalizar esta jornada.

Para Jalisco se prevén chubascos que podrían acumular desde 5 hasta 25 milímetros de agua.

Por otro lado, por la mañana el estado prevé cielo desde despejado hasta medio nublado; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C; cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos y descargas eléctricas.

El viento que se presente este día en Jalisco provendrá desde el oeste y noroeste, y presentará una velocidad de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 45 km/h en costas del estado.

¿Lloverá en Puerto Vallarta?

Según información de Meteored, la playa jalisciense no espera precipitaciones para este domingo 26 de octubre . A pesar de la presencia de la Onda Tropical en el territorio, todo indica que las lluvias no serán parte de esta jornada en Puerto Vallarta. A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo en el municipio costero de Jalisco.

HORA TEMPERATURA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 25 ºC Soleado - - 10:00 horas 29 ºC Soleado - - 11:00 horas 30 ºC Nubes y claros - - 12:00 horas 31 ºC Nubes y claros - - 14:00 horas 31 ºC Nubes y claros - - 17:00 horas 30 ºC Nubes y claros - - 20:00 horas 27 ºC Nubes y claros - - 23:00 horas 26 ºC Parcialmente nublado - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense.

