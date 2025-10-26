Como resultado de las labores de investigación de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia , la Fiscalía de Jalisco informó en un boletín que se obtuvo una sentencia condenatoria firme contra Diana Liliana "N" por el delito de robo de menores.

Según la carpeta de investigación que se conformó para este caso, los hechos por los que se le emitieron sentencia a Diana Liliana "N" ocurrieron el pasado 8 de mayo de 2024 en la calle Parcela, en la colonia Santa Cruz del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga .

Durante aquella jornada, elementos de la policía municipal recibieron un reporte por cabina de radio sobre una mujer retenida por intentar sustraer a un niño, por lo que se trasladaron al sitio.

Los elementos se entrevistaron con el padre de la víctima, quien relató que, al estar en su negocio, fue alertado por un vecino de que una mujer había entrado a su domicilio y se había llevado a su hijo de cuatro años, por lo que de inmediato tanto vecinos como el progenitor salieron a buscar al menor, ubicando a la agresora a unas calles caminando en compañía del niño. Luego de esto, les dieron alcance y retuvieron a la mujer.

El boletín emitido por la Fiscalía del Estado refirió que Diana Liliana "N" fue aprehendida inmediatamente después de cometer el ilícito y puesta a disposición del Ministerio Público, quien a su vez la consignó ante un Juez.

Tras someterse a un proceso de terminación anticipada, el órgano jurisdiccional le dictó un fallo condenatorio con una pena privativa de libertad de cinco años, siete meses y seis días de prisión por el delito de robo de menores.

