En México, muchas familias conservan la tradición de colocar el altar de muertos para sus amigos, familiares y hasta mascotas que alguna vez amaron, pero que trascendieron al mundo de los muertos. A estos seres queridos se les recuerda y se les honra en el muy especial Día de Muertos, que se festeja el 2 de noviembre.

Quienes preparan la ofrenda reúnen papel picado, cajas de cartón, dulces, velas, espejos, fotografías de sus difuntos, flores de cempasúchil y los alimentos que más disfrutaban aquellas personas en vida.

Guadalajara, al igual que el resto del país, se viste de colores, se decora con papel picado y huele a cempasúchil y pan de muerto en cada esquina durante los últimos días de octubre y la primera semana de noviembre para recibir el espíritu de los seres que alguna vez amamos. Para celebrar esta linda tradición, las personas asisten a los lugares que mejor se adapten a su presupuesto y a donde saben que encontrarán todo lo que buscan, por ello, en esta ocasión te compartimos cuáles son los mercados mejor calificados de Guadalajara, para que encuentres todo lo necesario para ser el o la anfitriona de la cena de los difuntos este 2 de noviembre.

Los mejores mercados de Guadalajara

Mercado de Santa Tere (Calificación de 4.4 en Google)

Ubicación: calle Andrés Terán 523, Santa Teresita

Las y los usuarios refieren que es un sitio muy seguro. Sus productos destacan por su frescura y calidad. Es altamente recomendable tanto a locales como a turistas. El área comida es de lo mejor y la atención es calificada como inmejorable.

Mercado Alcalde (4.4)

Ubicación: calle Pino Suárez 391, Centro Barranquitas

Mercado de productos agrícolas y ganaderos. Usuarios refieren que es un mercado tradicional donde se pueden encontrar productos y alimentos preparados de calidad y buen precio, como carne, pollo, mariscos, queso, panela, crema, natas, frutas y verduras de calidad.

Mercado de Mezquitán (4.4)

Ubicación: calle Mezquitán 901, Sector Hidalgo

En cualquier época del año, este mercado, ubicado justo enfrente del panteón de Mezquitán, cuenta con puestos de diferentes tipos de comida y venta de todo tipo de flores, arreglos florales, coronas de flores, entre otros, pero en estas fechas se colorea de naranja con la llegada de las flores de cempasúchil.

Mercado de San Juan de Dios (4.4)

Ubicación: calle Dionisio Rodríguez 52, San Juan de Dios

Enorme mercado bajo techo con puestos donde se vende comida, ropa, artesanías, electrónicos y más. En estas semanas, esta será una de las mejores opciones para encontrar todo lo que necesitas para tu ofrenda, en especial manteles y otros artículos de decoración, como espejos, platos, juguetes, entre otros.

Mercado Corona (4.3)

Ubicación: avenida Miguel Hidalgo y Costilla 469, Zona Centro

Este es un mercado cubierto muy reconocido a nivel nacional con puestos de cocina mexicana, plantas, dulces y "chucherías" típicas, lo que lo convierte en el mejor lugar para comprar los artículos más dulces de la ofrenda.

