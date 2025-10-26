Como cada año, uno de los mayores atractivos de las Fiestas de Octubre son la serie de conciertos que oferta tanto en el Foro Principal como en Palenque, encabezados por artistas de talla nacional e internacional.Esta semana, las Fiestas de Octubre se llenarán de la música de Intocable, Bad Gyal y Conjunto Primavera, entre otros artistas.Domingo 26 de octubre - Manuel MijaresLunes 27 de octubre - Homenaje a Marco Antonio MuñizMartes 28 de octubre - Carlos VivesMiércoles 29 de octubre - Fiesta DiversaJueves 30 de octubre - Tropicalísimo | Fiesta Mexicana 92.3 FMViernes 31 de octubre - IntocableSábado 1 de noviembre - Bad GyalLos boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas. El boleto únicamente puede adquirirse en las taquillas del recinto el mismo día del evento. Domingo 26 de octubre - sorpresaJueves 30 de octubre - Conjunto PrimaveraViernes 31 de octubre - MariselaSábado 1 de noviembre - Gabito BallesterosEl acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas (como boletomovil.com) y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB