Como cada año, uno de los mayores atractivos de las Fiestas de Octubre son la serie de conciertos que oferta tanto en el Foro Principal como en Palenque, encabezados por artistas de talla nacional e internacional.

Esta semana, las Fiestas de Octubre se llenarán de la música de Intocable, Bad Gyal y Conjunto Primavera, entre otros artistas.

¿Qué conciertos habrá esta semana en las Fiestas de Octubre?

Cartelera del Foro Principal de las Fiestas de Octubre

Domingo 26 de octubre - Manuel Mijares

Lunes 27 de octubre - Homenaje a Marco Antonio Muñiz

Martes 28 de octubre - Carlos Vives

Miércoles 29 de octubre - Fiesta Diversa

Jueves 30 de octubre - Tropicalísimo | Fiesta Mexicana 92.3 FM

Viernes 31 de octubre - Intocable

Sábado 1 de noviembre - Bad Gyal

Los boletos en zonas preferentes para los conciertos del Foro Principal se encuentran disponibles en el sitio oficial de Ticketmaster y en taquillas del Auditorio Benito Juárez. Sin embargo, también es posible acceder a las gradas de la zona general de forma gratuita, únicamente con la compra del acceso a las fiestas. El boleto únicamente puede adquirirse en las taquillas del recinto el mismo día del evento.

Cartelera del Palenque de las Fiestas de Octubre

Domingo 26 de octubre - sorpresa

Jueves 30 de octubre - Conjunto Primavera

Viernes 31 de octubre - Marisela

Sábado 1 de noviembre - Gabito Ballesteros

El acceso a Palenque requiere un boleto independiente, ya que es un escenario más íntimo y exclusivo de las Fiestas de Octubre. El precio de los boletos varía de acuerdo al artista. Los costos van desde los 600 hasta los 2 mil 600 pesos y pueden adquirirse en línea a través de las plataformas digitales autorizadas (como boletomovil.com) y directamente en las taquillas del Auditorio Benito Juárez. Otros puntos de venta son el Hotel Fiesta Americana y Botas Los Potrillos.

MB

