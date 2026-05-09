Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 9 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.Según se comunicó, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Zapopan