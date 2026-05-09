Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 9 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 20%.

Según se comunicó, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

