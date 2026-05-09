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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se anuncia, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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