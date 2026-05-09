Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.Según se anuncia, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto