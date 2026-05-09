Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 19%.

Según se anuncia, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

