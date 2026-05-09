El Día de las Madres está a la vuelta de la esquina en Guadalajara y en todo el estado de Jalisco, y con esta fecha tan especial llega la eterna pregunta que todos nos hacemos: ¿Qué le compramos a la reina del hogar para demostrarle nuestro amor incondicional y gratitud?

Aunque sabemos perfectamente que la intención es lo que cuenta, la realidad es que existen obsequios que, en lugar de alegrar el corazón, pueden decepcionar profundamente a las mamás mexicanas durante las celebraciones de este próximo 10 de mayo, convirtiendo un día festivo en una experiencia bastante incómoda para todos.

Según los datos históricos y las recomendaciones de la Profeco, una gran cantidad de quejas y devoluciones durante esta temporada provienen de artículos que las madres simplemente no desean recibir, lo que demuestra que muchas veces compramos con prisa, por salir del paso y sin pensar realmente en sus gustos.

Los electrodomésticos no son regalos personales para mamá

El error más común que cometemos los hijos es confundir las necesidades básicas de la casa con los deseos personales de mamá ; debemos entender de una vez por todas que una licuadora nueva, una aspiradora o una estufa benefician a toda la familia, no solo a ella en su día.

Regalar planchas, lavadoras o sartenes de última generación envía el mensaje equivocado de que su rol principal es únicamente el trabajo doméstico, algo que definitivamente queremos evitar y erradicar durante su gran celebración anual en familia, pues ella merece ser festejada por su esencia, no por sus labores en casa.

Si tu mamá no te pidió específicamente ese robot de cocina o esa freidora de aire que vio en internet, mejor invierte ese presupuesto en algo que la haga sentir consentida, relajada y verdaderamente especial en su día libre, alejándola por completo de las responsabilidades y el estrés del hogar.

La lista negra de los obsequios para el 10 de mayo

Para que no falles en tu elección y te conviertas en el hijo favorito de la familia, aquí tienes una lista de tips rápidos y directos con lo que nunca debes regalar bajo ninguna circunstancia si quieres verla genuinamente feliz y emocionada al abrir su obsequio sorpresa:

• Cero artículos de limpieza: Regalar escobas, trapeadores, detergentes o cajas para guardar ropa es el camino más rápido y seguro hacia una sonrisa fingida y un abrazo bastante frío por parte de mamá, pues le recuerda las tareas diarias que precisamente quiere olvidar durante esta fecha tan conmemorativa.

• Olvida las indirectas físicas: No te arriesgues comprando cremas antiarrugas, fajas reductoras, membresías de gimnasio o básculas; a menos que ella lo solicite expresamente, estos artículos se interpretan como una crítica directa a su apariencia física y terminarán por arruinar el ambiente festivo de la comida familiar.

• Evita los regalos de última hora: Las tazas genéricas de "Felicidades mamá" compradas en el supermercado demuestran una total falta de planeación, al igual que la ropa de talla equivocada que solo la obligará a gastar su tiempo y energía en ir a cambiarla a la tienda departamental.

¿Cómo elegir el detalle perfecto sin fallar en el intento?

La Cámara de Comercio de Guadalajara sugiere que los tapatíos opten por regalar experiencias inolvidables, joyería fina, perfumes de diseñador o un día completo de spa; recuerda que el mejor regalo es aquel que le permite disfrutar de su tiempo libre y recordar lo mucho que la valoras como mujer.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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