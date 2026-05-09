El peso mexicano concluyó la jornada del miércoles 8 de abril de 2026 con una apreciación muy significativa, cotizando en los mercados internacionales alrededor de 17.42 pesos por dólar , un dato que sorprendió a los analistas financieros tras varios días de intensa incertidumbre global.

Este movimiento alcista representa una ganancia del 1.56% frente a la divisa estadounidense , marcando un respiro crucial tras la fuerte volatilidad vivida desde el 4 de abril, cuando nuestra moneda rozó peligrosamente la barrera de los 18 pesos en diversas sucursales bancarias del país.

¿Qué impulsó la recuperación de nuestra moneda frente al dólar?

La principal razón detrás de este repentino fortalecimiento cambiario fue el anuncio oficial de un alto al fuego de dos semanas acordado entre el gobierno de Estados Unidos y las autoridades de Irán , lo que calmó de inmediato los nervios de los inversionistas internacionales.

El presidente Donald Trump confirmó este pacto estratégico justo antes de que expirara el plazo límite, lo que redujo drásticamente la tensión geopolítica en Medio Oriente y permitió que el cruce de buques comerciales por el vital estrecho de Ormuz comenzara a normalizarse gradualmente.

Como consecuencia directa de este acuerdo de paz temporal, los precios internacionales del petróleo cayeron rápidamente por debajo de los 100 dólares por barril, provocando que los grandes capitales recuperaran el apetito por el riesgo y volvieran a apostar por monedas de mercados emergentes.

El impacto directo en tu bolsillo, las compras y las remesas

Para quienes reciben dinero del extranjero o realizan transacciones corporativas, el tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México (Banxico) se ubicó oficialmente en 17.7580 pesos , sirviendo como la referencia principal para solventar obligaciones denominadas en dólares dentro de la República Mexicana.

Aunque el peso recuperó bastante terreno en el mercado interbancario, en las ventanillas de instituciones financieras como Banamex, BBVA y Banco Azteca, el billete verde se vendió en un promedio de 17.99 pesos, demostrando que la cautela bancaria aún persiste ante posibles nuevos sobresaltos.

Los expertos advierten que, si el llamado "súper peso" mantiene esta tendencia de apreciación durante el resto del mes, el poder adquisitivo de las remesas enviadas por nuestros paisanos podría verse ligeramente reducido, afectando el consumo local en diversas regiones de Jalisco y México.

Tips rápidos para aprovechar el tipo de cambio actual a tu favor

• Compara antes de cambiar: Revisa exhaustivamente las tasas en diferentes bancos; algunas opciones de compra rondan los 16.30 pesos.

• Anticipa tus pagos: Si tienes deudas en dólares, este es un excelente momento para liquidarlas antes de un posible repunte.

• Cuidado con las compras: Aprovecha el dólar bajo para adquirir productos importados, pero mantén siempre un presupuesto estricto.

Mantente siempre bien informado a través de El Informador para tomar las mejores decisiones financieras en tu día a día, ya que la volatilidad económica global y los conflictos internacionales seguirán dictando el rumbo definitivo de nuestra economía durante este agitado año 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de Banxico

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