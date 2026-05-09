¿Por qué advierten sobre el exceso de sueros orales?

Durante los meses más calurosos del año, es cada vez más común ver a las personas cambiando el agua natural por bebidas cargadas de electrolitos. Aunque la intención principal es evitar un golpe de calor ante las altas temperaturas, esta práctica cotidiana se ha convertido en una moda que esconde riesgos silenciosos para el organismo.

¿Qué le pasa a tu cuerpo con el exceso de minerales?

Los sueros de rehidratación están diseñados médicamente para reponer líquidos de forma urgente tras episodios de diarrea, vómito o sudoración extrema. Si decides tomarlos estando completamente sano, tu cuerpo recibe una sobrecarga innecesaria de sodio, potasio y cloruro, lo que altera drásticamente tu equilibrio mineral natural .

Esta acumulación repentina de sales obliga a tus riñones a trabajar a marchas forzadas para intentar filtrar y expulsar el excedente a través de la orina . A largo plazo, este esfuerzo constante y desmedido puede derivar en la formación de cálculos renales o incluso en una insuficiencia renal leve en personas predispuestas .

Además, el exceso de sodio en el torrente sanguíneo provoca una peligrosa condición médica conocida como hipernatremia . Este desbalance se traduce rápidamente en retención de líquidos, un aumento preocupante de la presión arterial, episodios de confusión mental y, paradójicamente, una sensación de sed mucho más intensa.

El azúcar oculto y las advertencias de las autoridades de salud

Otro factor verdaderamente alarmante es el alto contenido calórico que esconden estas bebidas. Instituciones como la Secretaría de Salud han advertido que muchas marcas comerciales de sueros contienen hasta 18 gramos de azúcar por envase, lo que favorece el aumento de peso y eleva el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 .

Para mantenerte seguro y bien hidratado durante esta temporada, te compartimos estos tips rápidos y efectivos:

1) Prioriza siempre el consumo de agua natural a lo largo del día.

2) Reserva el suero exclusivamente para enfermedades estomacales o rutinas de ejercicio de alto impacto.

3) Revisa siempre las etiquetas nutricionales para evitar azúcares añadidos.

¿Cuándo y cómo sí debes tomar suero oral de forma segura?

Los especialistas médicos coinciden en que la clave del bienestar radica en aprender a escuchar a tu propio cuerpo. Si no has sufrido una pérdida severa de líquidos, mantener una dieta balanceada rica en frutas y verduras frescas es más que suficiente para obtener todos los nutrientes necesarios sin poner en riesgo tu salud.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA