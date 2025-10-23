Detectan vandalismo en semáforos presuntamente ocasionados por personas que piden dinero

La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) dio a conocer que ha detectado diversos actos de vandalismo en los semáforos ubicados en el cruce del Periférico y la avenida 8 de Julio, en Tlaquepaque.

La AMIM señaló que en al menos 13 ocasiones en las últimas semanas ha acudido personal del organismo a reparar los semáforos, sin embargo, " estos vuelven a descomponerse ", reportando indicios de vandalismo, al parecer, cometidos por las personas quienes en el punto aprovechan para pedir dinero.

De acuerdo con diversos reportes en redes sociales, desde hace al menos un mes que un grupo de personas, algunas con banderines, se coloca en este cruce y simulan que agilizan el tráfico para pedir dinero por la acción " voluntaria ", mientras que otras " se ofrecen " a limpiar los vidrios de quienes se encuentran atorados por la carga vial.

" Detectamos que personas ajenas los desconectan para pedir dinero por dirigir el tránsito. ¡No están ayudando! Estas acciones afectan la movilidad y la seguridad vial de todas y de todos ", refirió la AMIM en sus redes sociales oficiales, donde además, pidió reportar a las autoridades correspondientes a quienes se dedican a esta modalidad de fraude, afectando además el mobiliario urbano.

La Agencia afirma haber detectado que personas desconectan los semáforos para pedir dinero por dirigir el tránsito. FB / AMIM

Por estos hechos ya hay una denuncia presentada ante las autoridades estatales correspondientes. " Reporta cualquier persona manipulando el cableado al 33 3819 2412 y 33 3819 2437 ", añadió el organismo.

De hecho, en el punto ya se han registrado diversos percances vehiculares, como el registrado apenas el pasado 20 de octubre, donde 4 vehículos, entre ellos 2 particulares, un camión repartidor un remolque, se vieron involucrados; otro más se reportó 2 días antes en el mismo cruce entre un taxi y un vehículo particular. Sin embargo, hasta el momento no hay confirmación por parte de las autoridades que dichos accidentes hubieran ocurrido por falta de semáforos.

La AMIM también refirió que ya ha ubicado este tipo de prácticas en el cruce de Patria y Río Nilo, en Guadalajara, además de que se analizan otros casos.

Usuarios de redes sociales reportan a las personas que supuestamente desconectan los semáforos y piden dinero. ESPECIAL / FB

¿Dónde reportar?

Si de identifica a alguna persona manipulando o dañando algún semáforo o equipo similar, puede reportarse de manera anónima en el 911 o a los números 33 3819 2412 y 33 3819 2437.

