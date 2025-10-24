El titular de la Secretaría de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, anunció que el próximo 28 de octubre llegará al estado un lote de la vacuna BCG, utilizada para proteger a niñas y niños contra las formas graves de tuberculosis.

“La recibiremos el próximo 28 de octubre. Como se sabe, a nivel mundial hubo un déficit de este biológico por razones de producción y distribución, lo que afectó la disponibilidad en varios países, incluido México”, recordó el secretario.

Pérez Gómez precisó que el 29 de octubre iniciará la organización para su aplicación en hospitales y unidades médicas de Jalisco, con prioridad para las y los recién nacidos; sin embargo, señaló que a los menores que no la hayan recibido al momento de nacer también se les puede aplicar sin riesgo alguno, pues la aplicación tiene un límite hasta los cinco años.

“Tendremos las vacunas a partir del 29 de octubre. Hay personas que nos preguntan frecuentemente que, siendo esta una vacuna que se aplica al nacimiento, si no se aplicó entonces, no hay ningún inconveniente en hacerlo después. Brinda la misma protección”, aseguró el secretario de Salud.

El funcionario recordó que la vacuna BCG protege principalmente contra las formas más severas de la enfermedad, como la tuberculosis meníngea y la tuberculosis diseminada, que pueden poner en riesgo la vida durante los primeros años de edad. Pérez Gómez detalló que la falta de este biológico no fue exclusiva de Jalisco ni de México, sino que formó parte de un déficit de producción a escala mundial, lo que retrasó su disponibilidad en distintos sistemas de salud.

“El motivo por el que no la tenía México en el mes anterior es algo compartido con todo el mundo: un déficit de producción que afectó prácticamente a todos los países”, refirió. El funcionario añadió que el biológico proviene del abasto federal, por lo que será distribuido a las entidades a través de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

A pesar de que no precisó la cantidad exacta de dosis asignadas para Jalisco, Pérez Gómez enfatizó que el suministro permitirá retomar la aplicación en hospitales públicos y centros de salud, especialmente en las áreas de maternidad y pediatría, donde se detectó la mayor demanda durante los meses de desabasto.

Con esta nueva entrega, la Secretaría de Salud Jalisco busca regularizar la cobertura de vacunación en recién nacidos y menores que no habían recibido la BCG, luego de alrededor de 11 meses de escasez.

Por último, Pérez Gómez subrayó que las familias pueden acudir con confianza a los centros de salud más cercanos para solicitar la aplicación de la vacuna. “El día 28 de octubre vamos a estar recibiendo vacuna contra tuberculosis en el estado de Jalisco, y a partir del día siguiente la vamos a empezar a aplicar, para dar espacio al tema de la distribución”, reiteró el secretario.

AS

