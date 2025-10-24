Viernes, 24 de Octubre 2025

Veracruz vuelve a presentar actividad sísmica esta madrugada

Los estados de Veracruz y San Luis Potosí registraron movimientos telúricos durante las primeras horas de este viernes

Por: Fabián Flores

Durante las primeras horas de este 24 de octubre nuevamente se presentó actividad sísmica en el estado de Veracruz. EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / Sistema Sismológico Nacional

Según registros del Sistema Sismológico Nacional (SSN), institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real, los estados de Veracruz y San Luis Potosí registraron actividad sísmica durante la madrugada de este 24 de octubre. 

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Temblores registrados ayer

Durante la jornada de ayer, el SSN dio a conocer que varios estados registraron movimientos telúricos cercanos, iguales o superiores a la magnitud 4. A las 12:31 horas, Oaxaca experimentó un sismo de magnitud 4 con epicentro a 47 kilómetros al noreste de Matías Romero. Casi una hora después, en punto de las 13:31 horas, el estado de Guerrero reportó actividad sísmica de magnitud 4.3, 31 km al noreste de Acapulco. 

Previo a que finalizara el jueves, Oaxaca volvió a reportar un movimiento telúrico de magnitud 4 a las 19:01 horas, 116 km al sureste de Salina Cruz. Del lado del norte del país, Baja California Sur registró actividad sísmica de magnitud 4.1 a las 21:16 horas, 70 km al noreste de Santa Rosalía.

Temblores registrados este 24 de octubre

Este viernes, la actividad sísmica fue nuevamente registrada en Veracruz y se le unió San Luis Potosí. A continuación, presentamos más detalles de dichos movimientos telúricos que afectaron a las entidades mencionadas.

Veracruz

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.1 04:28:01 34 km al sur de Minatitlán 163.5 km

San Luis Potosí

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD
4.0 05:17:34 57 km al sur de Cárdenas 16.1 km

Hasta el momento, las autoridades de Protección Civil y Bomberos de las entidades no han reportado afectaciones.

FF

