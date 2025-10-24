Tráiler sale del camino en autopista Colima-Guadalajara

Esta mañana de viernes 24 de octubre un tráiler de carga pesada salió de la autopista Colima a Guadalajara a la altura del kilómetro 38+800 en el municipio de Teocuitatlán de Corona.

Elementos de Protección Civil Jalisco se desplazaron hacia la ubicación para prestar apoyo al chofer y comenzar con la extracción del vehículo, el cual quedó varado y volcado en el camellón central. La posición final del vehículo permitió que la circulación por la autopista continuara sin cierres viales.

El accidente ocurrió en el sentido hacia Guadalajara a poco menos de dos horas de traslado para llegar a la ciudad.

Derivado del incidente, el chofer del vehículo resultó con heridas leves. Fue evaluado en el sitio y no requirió el traslado a un hospital.

