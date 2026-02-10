Este sábado es 14 de febrero, el día del amor y la amistad: la fecha ideal para tener una primera cita romántica, el momento justo para declarar nuestro amor y formar recuerdos con la persona que amamos. Para este cometido, existen espacios y planes perfectos, como visitar el teatro y mirar una obra que desemboque los sentimientos más bonitos .

A continuación, te presentamos las obras de teatro que se presentarán en Guadalajara este 14 de febrero . No desaproveches la oportunidad de declarar tu amor a esa persona especial, ¡ es el momento perfecto !

Teatro Galerías

El Teatro Diana es un recinto cultural para diversas muestras artísticas que se originan desde diferentes disciplinas, como la danza, el teatro y la música. Desde su apertura, este foro ha recibido la magnificencia de grupos y artistas.

Este 14 de febrero, la película de " El Cadáver de la Novia " se presentará en el recinto con orquesta en vivo, una obra que toca el tema del amor y la trascendencia que puede tener en nuestras vidas, aún en la muerte.

Obra: El Cadáver de la Novia

Fecha: 14 de febrero

Hora: 17:00 / 19:30

Boletos:

Luneta media | 500 pesos

Luneta alta | 500 pesos

Preferente | 650 pesos

VIP | 800 pesos

Mapa de locaciones del Teatro Galerías. ESPECIAL

Teatro Experimental

El Teatro Experimental de Jalisco fue inaugurado el 6 de diciembre de 1960 y forma parte del Catálogo de Patrimonio Cultural de la Nación. El recinto se ofrece como una puesta en escena para diversas obras de teatro que buscan encontrar conexión con el público asistente.

Este 14 de febrero, en el lugar se presentará " Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruido ", una obra, casi soliloquio, que reflexiona, entre la poesía de banqueta y la comedia, qué ocurre con quienes nos sentimos desechables, qué queda cuando el silencio hace eco en todas las paredes y qué queda después de cuestionarnos si es posible volver del borde cuando ya no hay orilla. Esta pieza no promete consuelo, pero sí un callejón donde nadie sale ileso.

Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruido

Obra: Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruido

Fecha: 14 de febrero

Hora: 19:00

Boletos: Adquiérelos en preventa desde 120 pesos en Boletia.

¿Por qué el día del amor y la amistad se festeja el 14 de febrero?

La festividad se remonta al siglo III en Roma, donde un sacerdote llamado Valentín se opuso a la orden del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. El sacerdote, contrario al decreto del emperador, comenzó a celebrar uniones de enamorados en secreto, un gesto que, con el paso del tiempo, dio lugar a que se popularizara su figura como patrón simbólico de los enamorados.

Todo se tornó fatal cuando Claudio II se enteró de las acciones que realizaba el sacerdote a escondidas, por lo que sentenció a muerte a Valentín el 14 de febrero del año 270 , alegando desobediencia y rebeldía. Por este motivo, y según la tradición cristiana, se conmemora cada año el Día de San Valentín.

