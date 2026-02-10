Atrévete a vivir un Día del amor y la amistad completamente diferente en Guadalajara con una noche llena de aventura, rodeado de fauna marina en un recorrido nocturno dentro del Acuario Michin para compartir con quienes más quieres.El próximo viernes 13 de febrero el Acuario Michin Guadalajara te invita a asistir al “Recorrido nocturno: Una noche de amor y amistad” el evento tiene cupo limitado, es para adultos y niños y tiene un precio general de 699 pesos por persona. En una noche para celebrar el amor y la amistad con tus personas favoritas, podrás disfrutar de las siguientes atracciones: La aventura comienza a las 19:00 horas del 13 de febrero, con un servicio de 3 horas, para comprar los boletos puedes hacerlo a través del siguiente enlace: https://gdl-es.acuariomichin.com/producto/recorrido-nocturno/De igual forma si necesitas pedir más información el Acuario Michin Guadalajara pone a disposición el siguiente número de Whatsapp para dudas: 332 310 0724 De acuerdo con lo informado por el Acuario Michin Guadalajara el canje de entradas deberá hacerlo únicamente el titular de la compra, quien deberá presentar una identificación oficial vigente. En el caso de menores de edad, será necesario presentar copia del acta de nacimiento (de preferencia acompañada de una identificación con fotografía). Si la compra fue realizada por otra persona, será indispensable presentar copia de su identificación oficial en taquilla.Toma en cuenta que no se realizan reembolsos ni devoluciones. Los accesos serán válidos sólo para el día y horario establecidos del evento y no podrán utilizarse en otra fecha.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA