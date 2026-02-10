Martes, 10 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Celebra San Valentín con una noche entre tiburones y rayas en Guadalajara

Se trata de una noche llena de aventura, rodeado de fauna marina en un recorrido dentro del Acuario Michin

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Para quienes buscan salir de lo convencional, el Acuario Michin Guadalajara alista una experiencia nocturna. ESPECIAL/ EL INFORAMADOR/ ARCHIVO

Para quienes buscan salir de lo convencional, el Acuario Michin Guadalajara alista una experiencia nocturna. ESPECIAL/ EL INFORAMADOR/ ARCHIVO

Atrévete a vivir un Día del amor y la amistad completamente diferente en Guadalajara con una noche llena de aventura, rodeado de fauna marina en un recorrido nocturno dentro del Acuario Michin para compartir con quienes más quieres.

El próximo viernes 13 de febrero el Acuario Michin Guadalajara te invita a asistir al “Recorrido nocturno: Una noche de amor y amistad” el evento tiene cupo limitado, es para adultos y niños y tiene un precio general de 699 pesos por persona. 

Lee también: Zoológico Guadalajara alista su promoción de entradas para adultos a precio de niños

¿Qué incluye el recorrido nocturno del Acuario Michin Guadalajara?

En una noche para celebrar el amor y la amistad con tus personas favoritas, podrás disfrutar de las siguientes atracciones: 

  • Recorrido grupal guiado.
  • Paquete granja (Encuentro con 4 especies).
  • Alimentación y encuentro con rayas marinas.
  • 1 Hamburguesa con papas o 1 Tenders de pollo con ensalada.
  • 1 Cerveza (Mayores de 18 años) o Icee de 18 oz. en vaso Michin.
  • Música En vivo (Dj).
  • Estacionamiento privado.

La aventura comienza a las 19:00 horas del 13 de febrero, con un servicio de 3 horas, para comprar los boletos puedes hacerlo a través del siguiente enlace:  https://gdl-es.acuariomichin.com/producto/recorrido-nocturno/

De igual forma si necesitas pedir más información el Acuario Michin Guadalajara pone a disposición el siguiente número de Whatsapp para dudas: 332 310 0724

 CORTESÍA/ Acuario Michin Guadalajara
CORTESÍA/  Acuario Michin Guadalajara

Te recomendamos: Presentaciones en teatro para ver acompañado en Guadalajara este 14 de febrero

De acuerdo con lo informado por el Acuario Michin Guadalajara el canje de entradas deberá hacerlo únicamente el titular de la compra, quien deberá presentar una identificación oficial vigente. En el caso de menores de edad, será necesario presentar copia del acta de nacimiento (de preferencia acompañada de una identificación con fotografía). Si la compra fue realizada por otra persona, será indispensable presentar copia de su identificación oficial en taquilla.

Toma en cuenta que no se realizan reembolsos ni devoluciones. Los accesos serán válidos sólo para el día y horario establecidos del evento y no podrán utilizarse en otra fecha.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones