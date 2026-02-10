El día de ayer, oficiales de las Bases 4, 5 y 1, de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara, atendieron un reporte de incendio en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Gómez Farías, en la colonia San Antonio.

Al arribar al lugar, Bomberos de Guadalajara localizaron fuego en un área aproximada de 10 x 15 metros, al interior de una casa habitación de un solo nivel, la cual era utilizada como carpintería.

El incendio consumió una gran cantidad de madera y autopartes en desuso, lo que generó una densa columna de humo que se podía avistar desde otros puntos de la ciudad. Pese a la larga columna de humo, derivado del incidente no se presentaron víctimas.

Los elementos de la Coordinación extinguieron el fuego con agua a presión y se aseguraron de que el espacio fuese seguro para evitar reactivaciones de fuego.

Ante este tipo de incidentes, Bomberos de Guadalajara recomentaron evitar acumular materiales inflamables en espacios cerrados y asegurarse de contar con instalaciones eléctricas en buen estado, especialmente si los lugares son de trabajo, como en este caso.

La publicación fue compartida a través del perfil oficial de Facebook de Protección Civil y Bomberos GDL con un video con los elementos en acción.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte al teléfono 33 1201 7700.

