Mundial 2026: Deja primera fase del torneo derrama económica de 10 mil 500 a 11 mil mdp

La primera fase del Mundial de Futbol FIFA 2026 dejó a la ciudad una derrama económica de entre 10 mil 500 y 11 mil millones de pesos.

De acuerdo con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), esta cantidad es mayor comparada con los 10 mil millones de pesos que se habían proyectado.

Contraste hotelero: Menos ocupación, tarifas históricas

En cuanto a ocupación hotelera se tienen dos datos: Uno negativo y el otro positivo.

El año pasado, en junio, la ocupación promedio fue del 63.5%, mientras que este junio fue, en promedio, del 57%, es decir, una disminución de 6.5 puntos porcentuales.

El año pasado, la tarifa promedio de toda la plaza fue de mil 822 pesos y este año rondará los tres mil 400 pesos, es decir, los visitantes pagaron una tarifa 187% mayor que la del año pasado.

El nuevo perfil del turista mundialista

"El precio de los boletos en los estadios, al ser un precio muy alto, el cliente que vino estaba dispuesto a pagar tarifas más altas, entonces eso detonó que tuviéramos un cambio en el comportamiento de nuestros turistas", indicó Gustavo Staufert, director de la OFVC.

El directivo también explicó que en junio pasado, el turista de clase alta creció en la ciudad.

"El mercado creció en ese sentido y buscaron hospedaje con los que están familiarizados, el turista extranjero", añadió Gustavo Staufert.

Aclaró que la tarifa de tres mil 400 pesos, equivalente a casi 180 dólares , es muy similar a las que se cobran en ciudades como Los Ángeles y otras sedes.

Asimismo, el directivo dijo que creció la ocupación en hospedaje de plataformas tipo Airbnb.

"Eso provocó que la derrama se detonara", concluyó Gustavo Staufert.

El impacto a nivel nacional

A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó que la derrama económica generada por la actividad del Mundial ya asciende a 45 mil millones de pesos. Según el organismo, el monto corresponde a los primeros 20 días de actividad del 11 al 30 de junio.

NG