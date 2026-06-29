Colombianos presumen el transporte público de Guadalajara en redes sociales

La llegada del Mundial de Futbol al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) trajo consigo la visita de diversos turistas nacionales e internacionales, quienes han reconocido distintos puntos de la ciudad desde distintos aspectos.

Y gracias a ello, Guadalajara volvió a colocarse en el radar internacional, ahora gracias a dos generadores de contenido originarios de Colombia, quienes compartieron en sus redes sociales su sorpresa por el sistema de transporte público de la ciudad.

Esto destacaron del transporte público en sus videos Alirio Real y Sheyochoa

A través de diferentes videos publicados en YouTube, los creadores mostraron su recorrido por distintos puntos en el Área Metropolitana de Guadalajara, destacando la infraestructura de movilidad que encontraron, especialmente el Tren Ligero y el sistema de transporte articulado, asegurando que la ciudad cuenta con un modelo "muy avanzado" en comparación con otras ciudades de América Latina.

Durante su recorrido, los colombianos se mostraron sorprendidos por la conectividad del sistema, la modernidad de las estaciones y la facilidad para trasladarse utilizando una sola tarjeta de pago.

"Nos ha impresionado mucho el transporte de Guadalajara", señalaron en uno de los videos, donde incluso compararon la movilidad tapatía con la de algunas ciudades de su país.

Las grabaciones rápidamente comenzaron a generar reacciones entre usuarias y usuarios mexicanos, quienes celebraron que visitantes extranjeros reconocieran los avances en materia de movilidad en la capital jalisciense.

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Ante ello, las autoridades estatales destacaron que en los últimos años, "Guadalajara ha apostado por fortalecer su red de transporte masivo con la expansión de líneas del Tren Ligero y sistemas de autobuses articulados, convirtiéndose en una de las ciudades con mayor infraestructura de movilidad pública en el país".

Los videos de los creadores colombianos se han sumado a la lista de contenidos virales que muestran la experiencia de turistas y creadores de contenido extranjeros al descubrir aspectos de la vida cotidiana en la Perla Tapatía, desde su ambientación y su gastronomía hasta su sistema de transporte.

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OB