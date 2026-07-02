Lluvia vespertina deja inundaciones y árboles caídos en la ciudad

La lluvia registrada esta tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara derivó en diversos puntos inundados, cortes a la circulación y el transporte público y varios árboles caídos en distintos puntos de la ciudad, especialmente hacia la zona sur.

Uno de los puntos más afectados fue el municipio de Tlaquepaque, en sus límites con Guadalajara, que registró encharcamientos en la zona de Miravalle , donde el agua ocasionó que distintos vehículos no pudieran continuar circulando por la avenida Gobernador Curiel y la suspensión del paso del Macrobús.

ESPECIAL

El agua también alcanzó la zona de Periférico Sur y 8 de Julio, donde varios vehículos quedaron varados. Hasta la publicación de esta nota, las autoridades de Tlaquepaque no habían informado sobre el saldo de las afectaciones. Se recomienda evitar la zona.

Freno total al transporte público

Por esta misma situación, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que suspendió operaciones de la Línea 4 del Tren Ligero en la zona de Tlaquepaque, "al no existir condiciones seguras de operación en el cruce de Artesanos y Acueducto".

Únicamente presta servicio de Tlajomulco Centro a Jalisco 200 Años, justo hasta el Periférico Sur. "Personal Operativo y Técnico atiende la situación", refirió el Siteur.

Retorno de periférico hacia ITESO a la altura de José Cuervo / ESPECIAL

Debido a las inundaciones en la zona referida, usuarios en redes sociales reportaron también la suspensión del Peribús en sus rutas T01, T02 y C03, así como la 623 Villas, Cántaros, A19, A21, A051 y 2, A04 Arvento, 1A, 626 Lomas del Sur, A13 y el 619 "Naranja". Otras rutas como la 187B, 176A y 619 “Amarillo” operan con restricciones de ruta y de unidades.

Cierres preventivos en Zapopan

En el caso de Zapopan, la coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos informó que el paso a desnivel de López Mateos y Periférico de sur hacia norte alcanzó un nivel de 40 centímetros de agua, por lo que fue cerrado de manera preventiva para evitar incidentes. No se reportaron autos varados.

En este municipio también se informó sobre un árbol caído a la altura de Las Águilas, obstruyendo dos carriles de la avenida López Mateos. Sin embargo, este fue retirado de inmediato y hacia las 17:00 horas la vía ya había sido liberada.

En el caso de Guadalajara, únicamente se reportó que sobre la calle Juan de Ovalle, en la colonia Revolución, cayó un árbol de la especie Laurel de la India de aproximadamente siete metros de altura "bastante frondoso", el cual se vino abajo sobre un vehículo, pero sin reporte de personas lesionadas.

NG