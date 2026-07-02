El peso mexicano amanece este jueves con ligeras variaciones frente al dólar con referencia al día de ayer, cotizando alrededor de los 17.54 pesos. Esto luego de las recientes decisiones sobre el T-MEC y la tensión global que impactan directamente en el costo de productos y servicios básicos. Estados Unidos ha decidido no renovar el tratado de libre comercio con México y Canadá y realizar revisiones anuales hasta su caducidad en 2036.

Durante las primeras horas de este 2 de julio de 2026, la moneda nacional mostró una leve depreciación en los mercados internacionales frente a la divisa estadounidense.

Esta fluctuación matutina responde principalmente a la cautela de los inversionistas ante el panorama comercial y diplomático con Estados Unidos.

La reciente postura estadounidense sobre la revisión anual del tratado comercial ha generado un ambiente de expectativa en el sector financiero nacional.

Factores globales que mueven el tipo de cambio

A las tensiones comerciales se suman los recientes acontecimientos geopolíticos en Medio Oriente, que mantienen a los mercados globales operando con marcadas reservas.

De acuerdo con los registros financieros de esta mañana, el tipo de cambio interbancario inició sus operaciones tocando los 17.56 pesos por billete verde.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio FIX en 17.5368 pesos, un referente importante para el pago de obligaciones.

Este indicador oficial sirve como base para las transacciones mayoristas y determina el rumbo de las operaciones bancarias a lo largo del día.

Precio del dólar en bancos de México

Para quienes buscan realizar cambios de divisas en ventanilla, los precios varían dependiendo de la institución financiera elegida para la transacción.

En el sector minorista, la compra de dólares se ubica en un promedio general de 16.50 pesos, mientras que la venta ronda los 18.00 pesos.

Banco Compra Venta Afirme 16.50 18.10 Banco Azteca 16.30 18.19 Banorte 16.30 17.95 BBVA 16.46 17.60 Banamex 16.97 17.97

Es importante recordar que estas cifras están en constante movimiento durante la jornada, por lo que se sugiere verificar directamente en sucursal antes de cualquier transacción.

Los analistas económicos sugieren que la moneda mexicana se mantendrá operando en un rango relativamente estable, sin anticipar cambios abruptos a corto plazo.

Perspectivas económicas para el cierre de semana

Sin embargo, la evolución de las negociaciones y revisiones del acuerdo comercial norteamericano será un factor determinante en el comportamiento cambiario de las próximas semanas.

El impacto de estas variaciones cambiarias se refleja de manera directa en el costo de las importaciones y, consecuentemente, en la inflación local.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB