Diccionario tapatío: 2 términos que solo comprenden quienes viven en Guadalajara

Las personas tapatías, originarias de Guadalajara, se distinguen por hablar con expresiones únicas e irrepetibles que, por lógica, vida y costumbre, solo entienden quienes nacieron en la ciudad.

Estas palabras sirven para reforzar el sentido de identidad de quienes habitan la Perla de Occidente, aunque pueden generar confusión en mexicanos de otros lugares de la nación.

Las expresiones tapatías enriquecen la jerga local, pero también pueden hacer que muchos interesados en la lengua encuentren mucho más complicado entender el español. En este contexto, aquí te compartimos dos términos que las personas de Guadalajara utilizan con regularidad.

Términos que solo entienden las personas tapatías

Ocupo

Una palabra que ha generado debate en redes sociales por el significado distinto que los nacidos en Guadalajara le otorgan. No, ocupar para los tapatíos no se refiere a la acción de tomar posesión o apoderarse de un territorio o llenar un espacio o lugar. Para los de aquí, ocupar funciona como un sinónimo de "necesitar".

Estos son algunos ejemplos del uso coloquial de esta palabra en la Perla Tapatía: "Ocupo decirte algo", "Ocupo prestar más atención", "¿Qué ocupas?".

Bien mucho

Para los tapatíos, decir "mucho" no es suficiente; para exagerar más la cantidad o la intensidad, agregan “bien”, funcionando como un superlativo.

Por ejemplo, "me gusta bien mucho el tejuino", "me serviste bien mucha comida", "me duele bien mucho la cabeza".

Palabras que caracterizan el habla tapatía

Guadalajara tiene un amplio diccionario de términos usados por sus habitantes en el habla cotidiana; entre ellos destacan palabras como:

Asquilín: Hormiga

Hormiga Birote: Bolillo, pan. Puede ser salado o no salado.

Bolillo, pan. Puede ser salado o no salado. Cantón: Casa, hogar, lugar donde se vive.

Casa, hogar, lugar donde se vive. Carrilla: Burla o acción de molestar a alguien.

Burla o acción de molestar a alguien. Cura: Divertido, gracioso.

Divertido, gracioso. Chispear: Llovizna breve, ligera.

Llovizna breve, ligera. Cuicos: Policías.

MB

