Diccionario tapatío: 2 términos que solo comprenden quienes viven en Guadalajara

Las personas tapatías, originarias de Guadalajara, se distinguen por hablar con expresiones únicas e irrepetibles que, por lógica, vida y costumbre, solo entienden quienes nacieron en la ciudad.Estas palabras sirven para reforzar el sentido de identidad de quienes habitan la Perla de Occidente, aunque pueden generar confusión en mexicanos de otros lugares de la nación.Las expresiones tapatías enriquecen la jerga local, pero también pueden hacer que muchos interesados en la lengua encuentren mucho más complicado entender el español. En este contexto, aquí te compartimos dos términos que las personas de Guadalajara utilizan con regularidad.Una palabra que ha generado debate en redes sociales por el significado distinto que los nacidos en Guadalajara le otorgan. No, ocupar para los tapatíos no se refiere a la acción de tomar posesión o apoderarse de un territorio o llenar un espacio o lugar. Para los de aquí, ocupar funciona como un sinónimo de "necesitar".Estos son algunos ejemplos del uso coloquial de esta palabra en la Perla Tapatía: "Ocupo decirte algo", "Ocupo prestar más atención", "¿Qué ocupas?".Para los tapatíos, decir "mucho" no es suficiente; para exagerar más la cantidad o la intensidad, agregan "bien", funcionando como un superlativo.Por ejemplo, "me gusta bien mucho el tejuino", "me serviste bien mucha comida", "me duele bien mucho la cabeza".Guadalajara tiene un amplio diccionario de términos usados por sus habitantes en el habla cotidiana; entre ellos destacan palabras como: