Qué hacer en Guadalajara del 27 de febrero al 1 de marzo: Teatro, arte, música y más

La capital de Jalisco despide febrero y le da la bienvenida a marzo con una amplia agenda cultural y de entretenimiento pensada para públicos de todas las edades.

Guadalajara se ha consolidado como uno de los epicentros artísticos y musicales más importantes del país, al ofrecer cada fin de semana una combinación de espectáculos internacionales, propuestas escénicas locales, exposiciones de arte y actividades al aire libre que enriquecen la vida cultural de la ciudad.

Este último fin de semana no será la excepción. Entre conciertos de talla internacional, montajes teatrales contemporáneos, ballet clásico, exposiciones y cine gratuito en espacios públicos, la Perla Tapatía vibrará con opciones para quienes buscan una salida en pareja, en familia o con amigos.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Exposición de arte: Colección Acervo Raúl Padilla López

Fecha: Viernes 27, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

Lugar: Museo de las Artes (MUSA)

Horario: 10:00 horas

Precio: Entrada gratuita

Una muestra que reúne piezas destacadas del acervo cultural impulsado por Raúl Padilla López, ofreciendo un recorrido por obras de gran valor artístico e histórico que forman parte del patrimonio cultural universitario.

Funciones de cine al aire libre

Fecha: Viernes 27, sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

Lugar: Parques de Guadalajara

Horario: Varios horarios

Precio: Entrada gratuita

Proyecciones cinematográficas en espacios públicos que invitan a disfrutar del séptimo arte bajo las estrellas, en un ambiente familiar y accesible para toda la comunidad.

Exposición: Global FX

Fecha: Viernes 27 y sábado 28 de febrero

Lugar: Expo Guadalajara

Horario: 10:00 horas

Precio: Entrada general gratuita, VIP $150

Evento especializado que reúne a expertos y empresas del sector financiero y tecnológico, con conferencias, exhibiciones y espacios de networking enfocados en mercados globales y trading.

Obra de teatro: El Lago de los Cisnes con el Ballet de Moscú

Fecha: Viernes 27 y domingo 28 de febrero

Lugar: Teatro Diana

Horario: 19:00 horas

Precio: $605 a $mil 320

El clásico del ballet internacional llega a Guadalajara con una puesta en escena que combina música de Tchaikovsky, vestuario tradicional y la técnica del Ballet de Moscú.

Concierto: Jesse & Joy – El Despecho Tour

Fecha: Viernes 27 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $484 a $3 mil 452

El dueto mexicano presenta su gira más reciente con un repertorio que incluye sus mayores éxitos y nuevos temas, en una velada dedicada al pop romántico.

Obra de teatro: Jesús Lloró Por Última Vez En Un Muro De Concreto

Fecha: Viernes 27 de febrero

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $200

Propuesta escénica contemporánea que explora temas sociales y emocionales a través de una narrativa íntima y reflexiva.

Concierto: Bryan Adams

Fecha: Sábado 28 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 a $3 mil 577

El cantante canadiense regresa con un espectáculo que reúne clásicos del rock como “Summer of ’69” y “Heaven” , en una noche cargada de nostalgia.

Obra de teatro: Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruido

Fecha: Sábado 28 de febrero

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $120

Montaje de corte contemporáneo que aborda la identidad y la ausencia a través de una propuesta escénica minimalista.

Concierto: Air Supply

Fecha: Sábado 28 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $460 a $2 mil 490

La agrupación australiana ofrece una noche romántica con baladas que marcaron época como “All Out of Love”.

Obra musical: Fantasma de la Ópera Rock

Fecha: Sábado 28 de febrero

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:00 horas

Precio: $380 a $950

Adaptación en versión rock del clásico musical , con una propuesta renovada en música y puesta en escena.

Expo Boda, Bride Advisor

Fecha: Sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo

Lugar: Expo Guadalajara

Horario: 12:00 horas

Precio: $160

Exposición especializada para parejas que planean su boda, con proveedores de vestidos, fotografía, banquetes y organización de eventos.

Obra de teatro: Aburrido

Fecha: Domingo 1 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 13:00 horas

Precio: $200

Puesta en escena con enfoque crítico y humorístico que reflexiona sobre la cotidianidad y el desencanto.

También puedes leer: Diccionario tapatío: 2 términos que solo comprenden quienes viven en Guadalajara

Obra de teatro: Un ataúd para dos

Fecha: Domingo 1 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 18:00 horas

Precio: $220

Comedia con tintes de humor negro que presenta situaciones inesperadas alrededor de un peculiar encuentro.

Concierto de la Filarmónica de Jalisco

Fecha: Domingo 1 de marzo

Lugar: Teatro Degollado

Horario: 12:00 horas

Precio: $100

La orquesta ofrece un programa sinfónico en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad , ideal para cerrar el fin de semana con música clásica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP