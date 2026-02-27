Qué hacer en Guadalajara del 27 de febrero al 1 de marzo: Teatro, arte, música y más

La capital de Jalisco despide febrero y le da la bienvenida a marzo con una amplia agenda cultural y de entretenimiento pensada para públicos de todas las edades. Guadalajara se ha consolidado como uno de los epicentros artísticos y musicales más importantes del país, al ofrecer cada fin de semana una combinación de espectáculos internacionales, propuestas escénicas locales, exposiciones de arte y actividades al aire libre que enriquecen la vida cultural de la ciudad.Este último fin de semana no será la excepción. Entre conciertos de talla internacional, montajes teatrales contemporáneos, ballet clásico, exposiciones y cine gratuito en espacios públicos, la Perla Tapatía vibrará con opciones para quienes buscan una salida en pareja, en familia o con amigos.Exposición de arte: Colección Acervo Raúl Padilla LópezUna muestra que reúne piezas destacadas del acervo cultural impulsado por Raúl Padilla López, ofreciendo un recorrido por obras de gran valor artístico e histórico que forman parte del patrimonio cultural universitario.Funciones de cine al aire libreProyecciones cinematográficas en espacios públicos que invitan a disfrutar del séptimo arte bajo las estrellas, en un ambiente familiar y accesible para toda la comunidad.Exposición: Global FXEvento especializado que reúne a expertos y empresas del sector financiero y tecnológico, con conferencias, exhibiciones y espacios de networking enfocados en mercados globales y trading.Obra de teatro: El Lago de los Cisnes con el Ballet de MoscúEl clásico del ballet internacional llega a Guadalajara con una puesta en escena que combina música de Tchaikovsky, vestuario tradicional y la técnica del Ballet de Moscú.Concierto: Jesse & Joy – El Despecho TourEl dueto mexicano presenta su gira más reciente con un repertorio que incluye sus mayores éxitos y nuevos temas, en una velada dedicada al pop romántico.Obra de teatro: Jesús Lloró Por Última Vez En Un Muro De ConcretoPropuesta escénica contemporánea que explora temas sociales y emocionales a través de una narrativa íntima y reflexiva.Concierto: Bryan AdamsEl cantante canadiense regresa con un espectáculo que reúne clásicos del rock como “Summer of ’69” y “Heaven”, en una noche cargada de nostalgia.Obra de teatro: Apenas un cuerpo. O manual para desaparecer sin ruidoMontaje de corte contemporáneo que aborda la identidad y la ausencia a través de una propuesta escénica minimalista.Concierto: Air SupplyLa agrupación australiana ofrece una noche romántica con baladas que marcaron época como “All Out of Love”.Obra musical: Fantasma de la Ópera RockAdaptación en versión rock del clásico musical, con una propuesta renovada en música y puesta en escena.Expo Boda, Bride AdvisorExposición especializada para parejas que planean su boda, con proveedores de vestidos, fotografía, banquetes y organización de eventos.Obra de teatro: AburridoPuesta en escena con enfoque crítico y humorístico que reflexiona sobre la cotidianidad y el desencanto.Obra de teatro: Un ataúd para dosComedia con tintes de humor negro que presenta situaciones inesperadas alrededor de un peculiar encuentro.Concierto de la Filarmónica de JaliscoLa orquesta ofrece un programa sinfónico en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad, ideal para cerrar el fin de semana con música clásica.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *XP