Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el gobierno de Jalisco presentó el Refrendo 2026 en "modo increíble", un esquema que combina costos accesibles, descuentos y facilidades de pago.

De este modo, al pagar el refrendo en línea o en alguna de las oficinas recaudadoras del estado, los dueños de vehículos motorizados pueden acceder a diferentes beneficios.

¿Cuál es la fecha límite para aprovechar el descuento en el refrendo vehicular en Jalisco?

Por concepto de pronto pago, las autoridades informaron que en el primer bimestre del año, quienes paguen su refrendo en línea podrán acceder a un 5% de descuento en el monto. De este modo, el último día para aprovechar el beneficio es el próximo sábado 28 de febrero. La transacción puede realizarse en la siguiente liga: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/ .

Uno de los principales beneficios que se obtienen al pagar el refrendo es evitar multas, debido a que este pago forma parte de las obligaciones vehiculares, por lo que es crucial para circular legalmente en Jalisco.

Además, los propietarios de vehículos que cumplan con esta obligación podrán realizar sin costo la Verificación Vehicular. Esto permite ahorrar entre 500 y 550 pesos, dependiendo de si la prueba se realizó respetando el calendario por terminación de placa o no.

Para acceder a la verificación sin costo, es necesario validar el pago del refrendo 2026, registrando los datos del vehículo (número de placas y Número de Identificación Vehicular, también conocido como número de serie) en el sitio web: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida .

Tras este paso, deberás esperar un lapso de alrededor de 48 horas para validar la transacción y generar la cita de acuerdo a la terminación de tus placas en: https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida .

Cabe decir que durante todo el año se mantendrá un descuento del 70% en el trámite del cambio de propietario.

¿Cuál es el costo del refrendo en Jalisco?

Durante 2026, el refrendo vehicular costará mil pesos para automóviles, camionetas y vehículos de carga general, lo que representa un incremento de 100 pesos respecto al monto del año pasado. Para las motocicletas, el costo es de 600 pesos.

