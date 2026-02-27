Una pipa que cargaba miles de litros de combustible se volcó esta mañana en el municipio de El Arenal, con saldo de una persona fallecida.

El percance ocurrió en la Carretera a Ameca, esto a la altura del puente de las Tortugas, en el municipio mencionado.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que se trató de la volcadura de una pipa con capacidad de 35 mil litros cargada al 100% presuntamente de gasolina.

Te puede interesar: Suman 2.5 millones de vacunas aplicadas contra el virus en Jalisco

El vehículo terminó prácticamente fuera de la vía carretera y en malas condiciones debido al accidente que tuvo.

Un hombre falleció debido a las lesiones provocadas por el percance, quedando debajo del contenedor del vehículo pasado.

La corporación estatal informó que la pipa presentaba una ligera fuga, misma que fue atendida por autoridades de Protección Civil y Bomberos de El Arenal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

