La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a través de un comunicado que la próxima semana realizará cortes de luz en distintos municipios del estado de Jalisco.La empresa pública de carácter social que provee energía eléctrica a la nación en ocasiones realiza cortes de luz programados principalmente para dar mantenimiento o reubicar estructuras de la red eléctrica, con el objetivo de mejorar el servicio. La CFE expuso que, derivado de la reubicación y modificación de estructuras, con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía, se tiene programado un corte de luz en tres municipios de la Región Valles de Jalisco: Aunque en un inicio se tenía contemplado que los cortes se llevaran a cabo el día de ayer, posteriormente la dependencia reprogramó la fecha, por lo que la suspensión del suministro eléctrico se llevará a cabo el jueves 5 de marzo, en un horario de 9:00 a 16:00 horas. Esto quiere decir que la duración del corte programado será de siete horas. "La CFE reitera su compromiso de realizar estos trabajos con las condiciones de seguridad necesarias y con el menor impacto posible para la población", se lee en el documento.El canal de comunicación para cualquier reporte, duda o aclaración es el 071.La preparación ante un corte de energía eléctrica programado es importante para evitar afectaciones. Estas son algunas recomendaciones: