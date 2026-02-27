Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó que el periodo de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria para el Ciclo Escolar 2026-2027 en el estado se extendió, fijando el próximo viernes 6 de marzo como la nueva fecha límite para realizar el proceso.

En un mensaje publicado en las redes sociales de la dependencia, se recordó que el trámite se realiza en línea, a través de la página web habilitada para el mismo o desde la aplicación APPrendeJalisco.

De acuerdo con el funcionario, adelantar la preinscripción a estos meses del año permite una mejor planeación, ya que los datos apoyan en la asignación de docentes, adecuación de la infraestructura y, de ser necesario, la apertura de nuevos espacios ante alta demanda para el próximo ciclo escolar.

Destacó que este trámite ha permitido alcanzar altos niveles de satisfacción, pues el año pasado 97.5% de los aspirantes fueron asignados a su primera opción.

¿Cómo hacer la preinscripción a preescolar, primaria y secundaria en Jalisco?

Ingresar a la aplicación APPrende Jalisco o al sitio web: https://plataformaeducativa.jalisco.gob.mx Hacer clic en la sección Padres de Familia e ingresar a su cuenta. Si es nuevo, dar clic en el botón Regístrate y guardar los datos, ya que serán necesarios para consultar la asignación de escuela. Ir a la sección Mis hijos, hacer clic en el botón + y vincular o registrar a sus hijas o hijos como aspirantes (opción Alta Aspirante) o estudiantes (apartado de Vincular Estudiante), según corresponda. Es importante registrar a todas tus hijas e hijos para que el sistema pueda identificar en qué escuelas tienen hermanas o hermanos y así otorgarles prioridad en el plantel. Una vez registrados y vinculados a su cuenta, ir al apartado Trámites, seleccionar Preinscripción y elegir la tarjeta de la hija o hijo que desea preinscribir. Llenar los formularios. Seleccionar cinco opciones de escuelas en orden de prioridad. Verificar que toda la información ingresada sea correcta y hacer clic en Finalizar. Descargar y guardar el comprobante de preinscripción con el número de folio del trámite.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Primero de preescolar: En escuelas que cuenten con capacidad de atención, niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

En escuelas que cuenten con capacidad de atención, niñas y niños que tengan 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Segundo de preescolar: niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños que tengan 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Tercero de preescolar: niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños que tengan 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Primero de primaria: niñas y niños con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

niñas y niños con 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026. Primero de secundaria: menores de 15 años cumplidos al 31 de diciembre de 2025, que concluyeron su educación primaria o cursan el sexto grado de primaria.

Mira esto: Papa León XIV visitará ESTOS países en su primer gran viaje de 2026

Consideraciones importantes:

El sistema permite registrar hasta cinco escuelas de interés, lo que incrementa las posibilidades de asignación. Se recomienda seleccionar la mayor cantidad de escuelas posible para garantizar que el aspirante pueda ser ubicado en alguno de los planteles de interés.

La preinscripción en línea no aplica para las y los aspirantes de escuelas particulares, preescolares del DIF, Centros de Atención Múltiple, Centro Educativo para Altas Capacidades y escuelas de educación inicial.

En caso de requerir apoyo u orientación, los tutores o padres de familia pueden llamar al Centro de Atención Telefónica: 33 3030 7550.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB