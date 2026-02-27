Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó que el periodo de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria para el Ciclo Escolar 2026-2027 en el estado se extendió, fijando el próximo viernes 6 de marzo como la nueva fecha límite para realizar el proceso.En un mensaje publicado en las redes sociales de la dependencia, se recordó que el trámite se realiza en línea, a través de la página web habilitada para el mismo o desde la aplicación APPrendeJalisco.De acuerdo con el funcionario, adelantar la preinscripción a estos meses del año permite una mejor planeación, ya que los datos apoyan en la asignación de docentes, adecuación de la infraestructura y, de ser necesario, la apertura de nuevos espacios ante alta demanda para el próximo ciclo escolar.Destacó que este trámite ha permitido alcanzar altos niveles de satisfacción, pues el año pasado 97.5% de los aspirantes fueron asignados a su primera opción. El sistema permite registrar hasta cinco escuelas de interés, lo que incrementa las posibilidades de asignación. Se recomienda seleccionar la mayor cantidad de escuelas posible para garantizar que el aspirante pueda ser ubicado en alguno de los planteles de interés.La preinscripción en línea no aplica para las y los aspirantes de escuelas particulares, preescolares del DIF, Centros de Atención Múltiple, Centro Educativo para Altas Capacidades y escuelas de educación inicial.En caso de requerir apoyo u orientación, los tutores o padres de familia pueden llamar al Centro de Atención Telefónica: 33 3030 7550.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB