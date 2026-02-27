Diccionario tapatío: 5 expresiones que solo entienden quienes viven en Guadalajara

Cada Estado de nuestro país tiene sus encantos; desde su gastronomía, cultura, arquitectura, flora y fauna; pero uno de los aspectos que más llaman la atención es la gran diversidad lingüística que existe en cada rincón de México.

A pesar de que el idioma oficial de la República Mexicana es el español, la forma de hablarlo y expresarse puede variar. La jerga no será la misma en Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco o Tijuana, como tampoco será la misma según la clase social, y no hablamos igual con nuestros amigos, con nuestra familia, con adultos mayores o con autoridades.

¿Qué es la variación lingüística?

De acuerdo con el Centro Virtual de Cervantes, se entiende por variación lingüística el uso de la lengua, el cual está condicionado a factores de tipo geográfico, sociocultural, contextual o histórico.

Es el conjunto de diferentes formas para expresar un mismo significado, lo que quiere decir que distintos hablantes —o el mismo hablante en diferentes momentos— utilizan múltiples formas para expresar un mismo concepto, o que tienen diferentes pronunciaciones.

Las variaciones lingüísticas reflejan la riqueza de una misma lengua en diferentes contextos, momentos y lugares, y permiten identificar el origen, contexto social e incluso la educación de un hablante.

Como se mencionó anteriormente, en México existe una gran diversidad lingüística, y una de las ciudades en donde la forma de hablar es muy singular es Guadalajara.

Expresiones que solo podría entender un tapatío

En la Perla Tapatía abundan palabras y frases características de la región, que para personas de otros Estados pueden ser difíciles de entender.

Palabras como “bolillo”, “ocupar”, “lonche”, “morusas”, entre muchas otras, son un claro ejemplo de la diversas formas que hay para expresar un mismo concepto.

Estas son algunas de las frases típicas de los tapatíos:

“Me picó un ‘asquilín’”: Esta es una forma de llamarle a las hormigas pequeñas, las cuales pueden llegar a morder la piel, provocando una sensación de picor y comezón. “¡Que sí! ‘Saaabe’”: “Sabe” es una forma de simplificar un “ya te lo repetí muchas veces”. En Guadalajara, se suele prolongar la “a” para hacer énfasis en la desesperación del asunto. “¡Nomás no me ajusta!”: Su traducción literal es “nada más no me alcanza”, refiriéndose a la falta de dinero. “Me siento ‘bien sabe cómo’”: Esta expresión es una forma de decir que alguien no sabe ponerle nombre a lo que siente. Generalmente, se refiere a una sensación de tristeza, decepción, melancolía e incluso enojo. “Se me antoja ir a ‘gusguear’”: En Guadalajara es común decirle “gusguera” a la comida chatarra. Esta frase expresa el deseo de salir a buscar algo que comer que no sea necesariamente nutritivo. Por ejemplo, elotes, frituras preparadas, churros, tostilocos, dulces como gomitas, pepitas de chocolate, entre otras.

