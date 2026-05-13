Detienen a tres personas con droga tras operativo en Tlajomulco

Un hombre y dos mujeres en posesión de diversos envoltorios que contenían astillas cristalinas con características de la droga fueron detenidos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga tras un operativo implementado por la Fiscalía de Jalisco.

La movilización tuvo lugar la mañana del pasado 28 de abril en un domicilio del fraccionamiento Alcatraces, en el municipio mencionado, esto en una torre de tres niveles que alberga a seis departamentos.

Durante el operativo, los agentes estatales contaron con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado con su escuadrón canino K9 y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

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Tras desahogar el cateo en la zona, los elementos aseguraron 60 bolsas de plástico amarillo con cristales transparentes con características de droga, una bolsa cuyo contenido tenía más material similar, un arma de fuego de fabricación casera y una llave para aros aprehensores con aro metálico.

Además, al inspeccionar las habitaciones del primer departamento, ubicado en el segundo piso, se sorprendió a un hombre y dos mujeres a los que se les hizo entrega de una copia del oficio de autorización judicial para realizar el cateo, además de realizarles una inspección corporal.

Édgar Alejandro "N" fue detenido por la posesión de 16 bolsas de plástico color amarillo con cristales transparentes con características de la droga, mientras que a Miriam Elizabeth "N" se le encontraron ocho bolsas de plástico con la misma sustancia. Por último, a Karen Itzel "N" se le localizó una bolsa de plástico con cristales transparentes con características de la droga.

Las tres personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público y la autoridad judicial rectificó como legal su detención mientras se procesan los elementos necesarios para definir su situación legal.

Édgar Alejandro "N" fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante con fines de comercio. Además, como medida cautelar, permanecerá seis meses en prisión preventiva mientras concluyen las investigaciones.

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MB