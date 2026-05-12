Luego de la incertidumbre generada a nivel nacional durante los últimos días, las autoridades estatales han definido el rumbo definitivo del calendario escolar para el ciclo 2025-2026. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) anunció de manera oficial que no habrá un recorte drástico en el periodo lectivo, por lo que el cierre de clases se llevará a cabo en las fechas estipuladas originalmente.

Esta decisión busca garantizar la continuidad académica de los estudiantes y brindar certeza a las familias, implementando únicamente modificaciones estratégicas para atender los retos de movilidad y seguridad que traerá consigo la celebración del Mundial de Futbol en la región metropolitana.

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El debate nacional sobre el calendario escolar

El contexto de esta ratificación se remonta al pasado jueves 7 de mayo, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado, informó que el ciclo lectivo 2025-2026 terminaría con 40 días de anticipación. Esta medida, planteada inicialmente a nivel federal, tenía como argumento principal la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual México es país coanfitrión, además de condiciones extraordinarias de calor en algunas regiones.

Sin embargo, el anuncio provocó diversas reacciones de preocupación entre los padres de familia, docentes y especialistas en educación básica, quienes advirtieron sobre un posible rezago académico y complicaciones en la dinámica de los hogares debido a un periodo vacacional tan prolongado.

Ante la creciente inquietud social, al día siguiente, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, intervino para aclarar la situación, indicando que la modificación se trataba únicamente de una propuesta en análisis y no de un decreto definitivo.

Finalmente, ayer lunes 11 de mayo, las autoridades educativas de todo el país se reunieron en la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) 2026 para discutir el tema. Tras evaluar los pros y contras, se decidió respetar el esquema original a nivel nacional, permitiendo que cada entidad federativa gestione sus propios ajustes según sus necesidades particulares.

Fechas clave para el fin de clases en Jalisco

En el ámbito local, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) determinó que la entidad mantendrá vigente el documento publicado el pasado 21 de abril en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

De acuerdo con este esquema, el fin de las clases ordinarias en las aulas para los alumnos de educación básica está programado para el martes 30 de junio de 2026. Posteriormente, el miércoles 1 de julio se llevará a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, mientras que los días jueves 2 y viernes 3 de julio estarán destinados a un taller intensivo de formación continua para el personal docente.

Del 6 al 14 de julio se ofrecerán actividades pedagógicas complementarias de carácter opcional para las y los estudiantes que requieran apoyo adicional . Durante este mismo periodo, las madres, padres y tutores tendrán habilitada la opción de descargar las boletas de evaluación y los certificados electrónicos a través de la plataforma digital APPrende Jalisco. Con estas acciones, el miércoles 15 de julio de 2026 concluirá oficialmente el ciclo escolar, dando paso al receso de verano para toda la comunidad educativa del estado.

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¿Cómo serán las clases en Jalisco por el Mundial 2026?

Aunque el periodo lectivo no se acortará, el calendario escolar sí contempla ajustes operativos por la realización del Mundial de Futbol 2026. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) estableció que el jueves 11 de junio se implementarán actividades educativas a distancia en todos los planteles del estado, debido a la ceremonia inaugural del torneo internacional.

Asimismo, los días 18, 23 y 26 de junio, esta modalidad de clases virtuales se aplicará de manera exclusiva en las escuelas ubicadas dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, con el propósito de reducir el tráfico vehicular y facilitar los operativos de seguridad durante los partidos programados en la ciudad.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

