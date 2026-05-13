Con 10 camiones conectados a los sistemas de transporte masivo de la metrópoli, y con miras a dar servicio hasta a dos mil 100 personas diarias, los gobiernos de Guadalajara y de Jalisco lanzaron un servicio de transporte público gratuito para la comunidad de Huentitán, al norte de la ciudad. El programa, “Guadalajara te lleva”, arrancó operaciones esta mañana y llevará a los usuarios a Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico, la Línea 1 del Tren Ligero, la ruta complementaria C-107 y la alimentadora A-16.

Así es el servicio gratuito de “Guadalajara te lleva”

El sistema consta de dos rutas, Huentitán y Lomas del Paraíso, y cada una cuenta con cinco camiones. El punto de inicio de la primera se ubica en el cruce de las calles Volcán Fujiyama y Volcán Zacapu, y retorna en Francisco Estrada y Periférico; la segunda comienza en Volcán Ixtepetl y Volcán Chichonal y regresa en Federalismo y Periférico.

En cada una de las rutas están señalizadas las paradas de las unidades. Huentitán va en dirección a Periférico y Calzada Independencia, mientras que Lomas del Paraíso conectará con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero. En tanto, el horario de servicio será de lunes a domingo de las 5:30 a las 20:00 horas, con una frecuencia de paso de 20 minutos. El programa cuenta con una inversión de 8.1 millones de pesos y espera beneficiar a 63 mil habitantes de 15 colonias del norte de Guadalajara.

Esta es la ruta de Lomas del Paraíso. ESPECIAL

Autoridades destacan el programa de transporte público en el norte de Guadalajara

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, sostuvo que “Guadalajara te lleva” fue una petición de vecinos de la zona hace cerca de dos años y que hoy se materializa en coordinación con el Gobierno del Estado y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR). Se espera realizar mil 300 viajes diarios en la zona, anotó.

Recordó que durante la sesión de cabildo donde se aprobó el programa, celebrada en diciembre pasado, cuatro regidores de Morena votaron en contra de la propuesta. "No puedo creer que hay gente que se opone a las cosas buenas. Que se opone, que critica y que luego echa un montón de mentiras", dijo.

"Nosotros, uniendo esfuerzos, sumando al gobernador, a la SITEUR, a todo el equipo. Sumándolos a ustedes, porque era algo que sabían que si llegaba podía resolver muchos temas del entorno y de su vida […]. Hoy estamos entregando nuestras unidades. Muchísimas gracias, vecinas y vecinos, esto es suyo y a cuidarlo con todo el corazón", comentó.

Verónica Delgadillo, alcaldesa municipal, durante la presentación del programa "Guadalajara te lleva". ESPECIAL

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus aseguró que uno de los compromisos de su administración es brindar transporte público digno a la ciudadanía. Mencionó que Jalisco es el único estado de México con una tarifa preferencial para estudiantes, además de que los menores de entre 5 y 12 años de edad no pagan boleto de transporte en la entidad.

"Es un transporte gratuito. Ojo, es un transporte gratuito: ni un peso van a tener que pagar. Estos vehículos que ven ahí, además de que los van a transportar gratuitamente a dos mil 200 personas diarias, trae su airecito acondicionado. El calor está muy bravo", expresó.

Esta es la ruta de Huntitán. ESPECIAL

El servicio “Guadalajara te lleva” de transporte público gratuito funcionará en estas colonias

Colonias que tendrán acceso al servicio:

Balcones de Huentitán

Colonia Independencia

Huentitán el Bajo Primera sección

Huentitán el bajo Segunda sección

Infonavit Planetario

Josefina López de Isaac

Lomas del Paraíso Primera sección

Lomas del Paraíso Segunda sección

Lomas del Paraíso Tercera sección

Lomas del Paraíso Cuarta sección

Lomas del Paraíso Quinta sección

Praderas del Paraíso

Rancho San Antonio

San Antonio

Unión de Urbano Cetemistas

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