Detienen a extorsionador en Tala

La Fiscalía de Jalisco informó de la detención de un hombre señalado por el delito de extorsión, esto en el municipio de Tala.

Los hechos fueron reportados el pasado 19 de noviembre cuando se registró una denuncia por parte de una persona quien se presentó ante la Comandancia de la Policía Investigadora con sede en el municipio de Tala para reportar que estaba siendo objeto de extorsión.

El presunto extorsionador le exigía una cantidad de dinero en efectivo a cambio de no denunciarlo por supuestos manejos indebidos durante su administración en un puesto del Ayuntamiento.

Personal de la Fiscalía del Estado desplegó un operativo para la entrega controlada del efectivo, culminando con la detención en flagrancia del responsable, identificado como Álvaro “N”, por el delito de extorsión.

Al momento de la detención, se le aseguraron 20 mil pesos en billetes de denominación de 500 pesos. Además, se incautó un teléfono celular de color morado, marca Motorola, que era presuntamente utilizado para realizar las llamadas de extorsión.

El detenido, el dinero y el aparato celular asegurado fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien dará seguimiento a su proceso legal.

