La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 23 de noviembre algunas rutas de camiones detendrán sus recorridos a partir de las 6:30 de la mañana en el municipio de Guadalajara con motivo de dos carreras deportivas.

La primera carrera se realizará en la Colonia Don Bosco Vallarta y se cerrará la Avenida Ignacio L. Vallarta, mientras que la segunda se llevará a cabo en el Centro Histórico de Guadalajara, por dicho evento se cerrarán las siguientes vialidades: Avenida Fray Antonio Alcalde, la calle Belén, Avenida Normalistas y Fray Junípero Serra.

Rutas que se detendrán el domingo en Guadalajara

Las rutas en la Colonia Don Bosco que se detendrán al paso del contingente: C70, C109, C110 y vías, C140 y Ruta 1 de Mi Transporte Tren Ligero.

Las rutas en la Colonia Centro de Guadalajara: C04, C64, C65, C107, C123-V2 y A07 de Mi Macro Periférico, C16, C21, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, T14A-C05, T14B-C02, T15, T15 Dos Templos, T15-C01, T15-C02, T15-C04 y vías, T15-C05, T15-C06 y vías.

