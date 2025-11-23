Este domingo 23 de noviembre, el municipio de Puerto Vallarta tendrá una jornada agradable, pues se prevé que la temperatura no exceda los 30 °C. A continuación presentamos los detalles del estado del tiempo para la localidad, según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored .

Este domingo 23 de noviembre, el SMN prevé que canales de baja presión en el interior del país, así como en el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, generarán lluvias aisladas en zonas de los estados del centro, occidente y sur del país, como Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí. Sin embargo, no se tiene registro de que Jalisco pueda ser afectado por estos fenómenos meteorológicos.

Día agradable para Puerto Vallarta

Según información de Meteored, la playa jalisciense no espera precipitaciones para este domingo 23 de noviembre, por el contrario, se pronostica un día soleado y bastante agradable, con temperaturas no superiores a los 30 ºC . A continuación te compartimos más detalles del pronóstico del tiempo para este domingo en el municipio costero de Jalisco.

HORA TEMPERATURA SENSACIÓN TÉRMICA CIELO PROBABILIDAD DE LLUVIA ACUMULACIÓN DE AGUA 09:00 horas 26 ºC 27 ºC Soleado - - 10:00 horas 27 ºC 29 ºC Soleado - - 11:00 horas 28 ºC 30 ºC Soleado - - 12:00 horas 29 ºC 31 ºC Soleado - - 14:00 horas 30 ºC 32 ºC Soleado - - 17:00 horas 28 ºC 32 ºC Soleado - - 20:00 horas 26 ºC 28 ºC Nubes y claros - - 23:00 horas 24 ºC 25 ºC Nubes y claros - -

Te invitamos a planificar tu día tomando en cuentas las condiciones meteorológicas que el SMN y Meteored prevén para el municipio jalisciense.

