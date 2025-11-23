Adulto de la tercera edad muere tras ser atropellado en López Mateos

Un hombre de la tercera edad falleció tras ser atropellado al intentar cruzar a pie la avenida López Mateos, a su cruce con la calle Francisco Villa, en la colonia Francisco Sarabia, en Zapopan.

Tras un reporte recibido en el número de emergencia del 911, personal de la Comisaría municipal acudió al lugar, donde encontraron al hombre tirado e inconsciente sobre la cinta asfáltica. Servicios Médicos municipales también acudieron al lugar y confirmaron el deceso de la persona por atropellamiento.

Testigos refirieron que el hoy occiso intentó cruzar de forma imprudente la vialidad cuando un vehículo lo arrolló. El conductor no estaba en el lugar de los hechos cuando llegaron los policías zapopanos, pero ya se investiga su paradero a través de las cámaras de videovigilancia de la zona.

En tanto, la víctima no ha sido identificada, por lo que su cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

MB