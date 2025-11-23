Domingo, 23 de Noviembre 2025

Jalisco |

Adulto de la tercera edad muere tras ser atropellado en López Mateos

Servicios Médicos del municipio de Zapopan confirmaron el deceso del hombre en el sitio, quien, según testigos, intentó cruzar de forma imprudente la vialidad

Por: Osiel González Hernández

El conductor no estaba en el lugar de los hechos cuando llegaron los policías zapopanos, pero ya se investiga su paradero a través de las cámaras de videovigilancia de la zona. EL INFORMADOR/ARCHIVO ESPECIAL

Un hombre de la tercera edad falleció tras ser atropellado al intentar cruzar a pie la avenida López Mateos, a su cruce con la calle Francisco Villa, en la colonia Francisco Sarabia, en Zapopan.

Tras un reporte recibido en el número de emergencia del 911, personal de la Comisaría municipal acudió al lugar, donde encontraron al hombre tirado e inconsciente sobre la cinta asfáltica. Servicios Médicos municipales también acudieron al lugar y confirmaron el deceso de la persona por atropellamiento.

Testigos refirieron que el hoy occiso intentó cruzar de forma imprudente la vialidad cuando un vehículo lo arrolló. El conductor no estaba en el lugar de los hechos cuando llegaron los policías zapopanos, pero ya se investiga su paradero a través de las cámaras de videovigilancia de la zona.

En tanto, la víctima no ha sido identificada, por lo que su cuerpo fue trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

