Asesinan a un hombre tras una riña vecinal en Zapopan

Durante la madrugada de este domingo, se registró una riña vecinal en calles de la colonia La Palmira, al sur de Zapopan , que dejó un hombre de aproximadamente de 25 años muerto por impacto de proyectil de arma de fuego en la espalda.

La víctima estaba afuera de su casa, en el cruce de las calles Privada Bugambilias y Jardín. El hombre, proveniente de Nayarit, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas cuando comenzó un pleito con otras personas. Posteriormente, refirieron vecinos, se escucharon balazos, y encontraron al hombre tirado sobre la calle.

A la llegada de los servicios médicos municipales y personal de la Comisaría de Zapopan , confirmaron el deceso de la víctima en el lugar. El caso fue turnado a un agente del Ministerio Público, quien esclarecerá los hechos y dará con los responsables.

Según datos de la Plataforma de Seguridad , elaborada por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG) , en lo que va del año, con corte al 31 de octubre pasado, en Zapopan, se han cometido 89 homicidios. La mayoría de estos hechos delictivos se concentran en el norte y suroeste del municipio.

