En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, Movimiento Ciudadano Jalisco y académicas del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara impartieron el taller “Del espacio público al digital: Nuevas Formas de Violencia Política de Género”.

A este ejercicio asistieron funcionarias públicas y mujeres en general, con el fin de identificar acciones o conductas pueden constituir violencia política en razón de género por la vía digital, y qué hacer para denunciar.

La coordinadora estatal de MC, Mirza Flores, señaló que, al igual que en otros ámbitos de la vida, en la actividad política las mujeres son víctimas de agresiones por el hecho de serlo.

A este ejercicio asistieron funcionarias públicas y mujeres en general. ESPECIAL

“El ejercicio de la política es hostil, pero la particularidad de la violencia que podemos vivir las mujeres en razón de género es la que tenemos que estudiar [...]. La violencia que recibimos las mujeres tiene muchas peculiaridades, que cuando las conocemos nos las apropiamos y nos empodera para identificarlas y denunciar, combatir y eliminar estas formas de violencia para que luego sí podemos tener pisos parejos para competir y participar en la política”, dijo.

El taller fue impartido por las académicas Tzinti Ramírez Reyes y Anna Gilda Lozano Loza, coordinado por Lolis López Jara, delegada de Mujeres en Movimiento del partido.

Se abordaron temas como la Ley Olimpia, el ciberchantaje, el sexting no consentido, acoso sexual, grooming (que consiste en facilitar, provocar, inducir o promover en menores de edad o personas que no tengan capacidad de comprender el envío de imágenes o sonidos de índole sexual, así como encuentros de la misma naturaleza), robo de información y suplantación de identidad.

Te puede interesar: Raúl Rocha reacciona a señalamientos de fraude en Miss Universo 2025

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

