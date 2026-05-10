Con una altura de más de dos metros y hecha completamente de papel maché, este domingo inició en Jalisco el camino de " La Gran Buscadora ".

Se trata de uno más de los proyectos de Narrativas y memorias de la Desaparición en México, convocado por la organización Técnicas Rudas. Una escultura del artista Antonio Mujica, que representa a las madres, padres, hermanas, hermanos, y familias enteras que buscan a sus seres queridos desaparecidos .

La escultura

Lleva puesto un sombrero para cubrirlas del sol; su playera blanca de manga larga, impresa con el rostro de su ser querido a quien busca, pantalón de mezclilla y sus botas de cargo para pisar firme los terrenos que escarba para buscar, hasta por debajo de las piedras, a sus hijas e hijos.

En la mano derecha sostiene la varilla, clave para sondear los terrenos, esa herramienta que han hecho de su labor la pieza clave para remover los terrenos, picar y oler, buscando cualquier indicio que les guíe dónde clavar la primera pala .

La lucha que se borra

Itzel Sánchez, vocera de este movimiento nacional, explicó que esta "gran buscadora" viajará por todo México para visibilizar la lucha de quienes buscan , decidiendo que fuera Jalisco el sitio donde comenzara su camino por ser no solo una de las entidades con más desapariciones, sumando más de 13 mil , sino también porque, señaló, en esta entidad no se respetan las fichas de búsqueda que pegan las familias para extender los alcances de sus búsquedas.

"Estamos aquí porque a nivel nacional es donde hay mayor represión, donde no se permite pegar las fichas de búsqueda, donde se le da importancia al mundial, pero no a la búsqueda y pues, los colectivos son lo más importante que hay en México ahorita, todo lo que tiene que ver con búsqueda, con encontrar, con dignidad", dijo Itzel Sánchez.

La buscadora está acompañada de grandes huellas que son plasmadas en el suelo , como si fueran las pisadas que ella va dejando a su paso, para recordar la lucha, la potencia y fortaleza con la que caminan en cada búsqueda por la localización de sus seres queridos.

"Nosotros estamos para ayudar, como debería de estar todo el pueblo en México, apoyando a los colectivos. Y ellos son la voz cantante. Ellos son los que han buscado los que han hecho protocolos y entonces, más bien, pues nos ponemos a su servicio como todo México debería de estarlo haciendo en este momento", contó Itzel sobre el movimiento que hoy trae a "la buscadora" a Jalisco.

Narrativas y memorias de la Desaparición en México, convocado por la organización Técnicas Rudas, trajo también la cabina del podcast "Radio hasta encontrarles", donde las y los integrantes del movimiento estarán entrevistando a algunas de las madres y asistentes a la marcha de este domingo "para servir como un megáfono que amplifique sus veces", a fin de generar conciencia en la ciudadanía y como una exigencia al Estado mexicano para que encuentre a cada una y a cada uno de los más de 130 mil desaparecidos en todo el país.

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FF