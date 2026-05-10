"De norte a sur, de este a oeste, seguiremos nuestra lucha cueste lo que cueste" y "Señor, señora, no sea indiferente. Se llevan nuestros hijos delante de la gente", fueron algunas de las consignas con las cuales comenzó este 10 de mayo la marcha de las madres que buscan incansablemente a sus hijas e hijos.

Decenas de mamás, papás, hermanas, hermanos, y sociedad en general que se sumó a la protesta se reunieron desde las 9:00 horas en la Glorieta de las y los Desaparecidos , que desde hace ya 8 años fue renombrada en Guadalajara como un recordatorio permanente de las miles de personas quienes han sido víctimas del delito de desaparición.

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María Guadalupe Aranda fue solo una de esas mamás quienes hoy dejan las celebraciones y salen a marchar para que no se olvide a Roberto de Jesús Cruz Aranda, desaparecido en junio de 2021 apenas a sus 19 años.

Al llegar a su casa tocó la puerta para entrar, pero antes de que le abrieran, uno de sus "amigos" lo abordó y lo llevó a la esquina, donde ya lo esperaba una camioneta, en la cual se lo llevaron y no se volvió a saber de él, según han demostrado las videograbaciones que hoy versan en la carpeta de investigación abierta por su desaparición. Sin embargo, dice María Guadalupe, no hay un solo avance en el caso.

"Las autoridades simplemente nos dan largas, largas y largas. A 5 años no he tenido ninguna respuesta certera. Me ha costado mucho trabajo el entender que la que tiene que buscar soy yo, la que tiene que buscar pistas y la que tiene que buscar por todos lados, soy yo, la única que busca respuestas es la mamá. No hay nada que celebrar. Fechas como hoy, como el cumpleaños de mi hijo, Navidad, son muchos eventos donde hay que disfrazar una sonrisa, cuando lo único que una quiere es llorar", dijo María Guadalupe Aranda.

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Para ella, todavía falta mucha conciencia por parte de la población en general respecto al tema de las desapariciones, pues persiste la indolencia, el juzgar a las víctimas, y ver a las madres y familias que buscan como una carga.

Ella incluso, contó que fue despedida de la escuela donde trabajaba desde hacía más de 8 años por considerarla "una bomba de tiempo", viéndola como un peligro porque "posiblemente su hijo en algo andaba", cuando se ha demostrado que en situaciones como el reclutamiento forzado por el crimen organizado, en la mayoría de los casos nada tienen que ver las víctimas engañadas.

Hoy tiene miedo de que, al saber que es buscadora, sea despedida de su nuevo empleo, el cual necesita para sostenerse. Sin embargo, se mantiene fuerte para seguir buscando a Roberto de Jesús "desde los cerros, hasta debajo de las piedras", aunque lo que ella quisiera es encontrarlo vivo.

Familias llevan carteles de sus desaparecidos

El contingente caminó por la avenida Chapultepec hasta la avenida Vallarta, acompañadas por elementos de la Policía Vial para abrirles paso y elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

"No es, no es, no es un hecho aislado. Las desapariciones son crímenes de Estado", instaba el contingente por la Vía RecreActiva sobre la avenida Vallarta, acaparando los ojos de paseantes y ciclistas, quienes se quitaban los audífonos para oírles, o sacaban el celular para fotografiar el momento.

Cada familia llevaba en mano las pancartas, carteles y lonas con los rostros de sus hijas e hijos y sus fichas de búsqueda, esperando que el resto pueda identificarles, que se mantengan presentes y no sean olvidados.

Así continuarán caminando hasta llegar a la Plaza de Armas, en el Paseo Alcalde del Centro de Guadalajara.

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NA