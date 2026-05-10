Este 10 de mayo, durante la celebración del Día de las Madres, se pronostican lluvias para Guadalajara , según información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored.

Te diremos a qué hora se prevé la caída de las primeras precipitaciones en la ciudad este día de celebración para mamá .

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Lluvias pese al calor

Jalisco, junto con Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, esperan ambiente caluroso a extremadamente caluroso durante este 10 de mayo, según el SMN; sin embargo, en algunas partes del estado del occidente se prevén lluvias por la tarde-noche, como en Guadalajara .

Las posibles lluvias aisladas se presentarían en Guadalajara debido a canales de baja presión que se extenderán sobre el noreste, oriente y sureste del país, aunados al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico.

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Lluvia para Guadalajara y más detalles del clima para este 10 de mayo

Hora Temperatura máxima Sensación térmica Cielo Probabilidad de lluvia 09:00 horas 19 ºC 19 ºC Cubierto - 11:00 29 ºC 27 ºC Parcialmente nublado - 14:00 33 ºC 31 ºC Parcialmente nublado - 17:00 31 ºC 29 ºC Lluvia débil 30 % 20:00 26 ºC 26 ºC Lluvia débil 30 % 23:00 24 ºC 25 ºC Cubierto -

Resumen: ¿Qué condiciones esperar para Jalisco este 10 de mayo?

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado en Jalisco . Por la mañana, ambiente fresco, siendo frío en sierras del estado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, con prevalencia de la onda de calor.

Probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Jalisco, como en Guadalajara. Viento del oeste y suroeste de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras.

En Guadalajara se prevé lluvia débil desde las 17:00 horas de este Día de las Madres ; toma precauciones y planifica tu día de celebración en la ciudad.

Con información del SMN y Meteored.

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