El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 10 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Loma Dorada.

¿Cuál es la calidad del aire hoy domingo 10 de mayo en Guadalajara?

El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Loma Dorada y Santa Fe con 89 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 22 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 53 puntos IMECA Aceptable Country 83 puntos IMECA Aceptable Oblatos 61 puntos IMECA Aceptable Centro 70 puntos IMECA Aceptable Tlaquepaque 55 puntos IMECA Aceptable Águilas 82 puntos IMECA Aceptable Las Pintas 1 punto IMECA Buena Miravalle 77 puntos IMECA Aceptable Santa Fe 85 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 48 puntos IMECA Buena Santa Anita 61 puntos IMECA Aceptable Loma Dorada 88 puntos IMECA Aceptable

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¿Hay contingencia hoy 10 de mayo en Guadalajara?

De acuerdo a la SEMADET, este domingo 10 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Santa Margarita y Las Pintas; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 89 puntos IMECA en Loma Dorada.

¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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