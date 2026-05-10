El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este domingo 10 de mayo con deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como en Loma Dorada.El nivel máximo de calidad del aire en el AMG se registró en Loma Dorada y Santa Fe con 89 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Santa Margarita con 22 puntos IMECA.De acuerdo a la SEMADET, este domingo 10 el AMG se encuentra libre de contingencia ambiental. Según la institución, se registra un índice de aire y salud buena en Santa Margarita y Las Pintas; por otro lado, se registra un nivel alto registrado de 89 puntos IMECA en Loma Dorada.La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS