¿Debes al Siapa? Así puedes obtener el 100 % de descuento en multas del servicio

Para aliviar la economía de las familias tapatías, la Junta de Gobierno del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) aprobó este mes de mayo de 2026 un plan de apoyo. Si tienes pagos atrasados, el Siapa te ofrece un descuento de hasta el 100 % en multas, recargos moratorios y gastos de ejecución. Esta medida busca que miles de usuarios en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) puedan ponerse al corriente con su servicio de agua potable sin afectar su bolsillo.

Este beneficio aplica para todos los usuarios con cuentas de origen habitacional, comercial e industrial que presenten adeudos acumulados . El objetivo principal es incentivar la regularización masiva, permitiendo que los ciudadanos dejen sus cuentas en ceros mientras el organismo recauda fondos para nuevos proyectos de infraestructura hídrica. Es una estrategia de "ganar-ganar" que estará vigente únicamente durante este 2026.

¿Cuándo y cómo se aplican las condonaciones escalonadas?

El esquema diseñado por las autoridades funciona de manera escalonada, premiando a quienes liquiden sus deudas lo antes posible. Si decides pagar de contado el monto total de tu deuda antes del 31 de julio de 2026, recibirás automáticamente la condonación total de tus penalizaciones . Para quienes no puedan cubrir el monto en una sola exhibición, existe la opción de firmar un convenio de pago en parcialidades, el cual otorga un beneficio del 75 % de rebaja durante el mismo periodo.

Si por alguna razón dejas pasar esta primera ventana de oportunidad, los beneficios irán disminuyendo en los meses posteriores. Quienes paguen de contado entre agosto y septiembre accederán a un 80 % de rebaja , mientras que los convenios en parcialidades durante esos meses tendrán un 65 por ciento . Finalmente, para los rezagados que liquiden su cuenta en octubre y noviembre, el incentivo será del 60 % , por lo que la recomendación de los expertos en finanzas personales es no dejar este trámite para el último minuto.

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¿Dónde realizar el trámite de forma segura y evitar fraudes?

Los pagos pueden realizarse tanto en efectivo como con tarjetas bancarias de crédito y débito. Los interesados deben acudir personalmente a cualquiera de las sucursales oficiales . Además, gracias a una reciente alianza estratégica, los adeudos también podrán ser liquidados en las recaudadoras del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, ampliando así las opciones de atención.

Es fundamental recordar que todos los trámites son estrictamente personales y también gratuitos, por lo que no necesitas intermediarios ni gestores .

Ten a la mano tu recibo más reciente y una identificación oficial.

Verifica tu cuenta contrato en línea para conocer tu deuda original.

Acude a primera hora para desocuparte rápido.

Aprovechar esta oportunidad te brindará tranquilidad financiera y garantizará tu servicio de agua potable.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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