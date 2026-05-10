Celia todavía recuerda a su mamá con una botella de vidrio verde llena de alcohol y flores de árnica. Todas las noches, María del Refugio la utilizaba para aliviar los dolores de piernas, espalda y reumas después de largas jornadas.

“Mamá Cuca”, como la conocían en la familia, era de esas madres que siempre tenían un remedio casero para cualquier malestar. En su casa nunca faltaban las plantas, ungüentos y jarabes preparados con ingredientes naturales que conseguía principalmente en el mercado Corona.

Si alguien tenía dolor de oído, salía al patio por ramas de ruda; si había tos, preparaba miel con limón o hervía cebolla morada, ajo y jengibre para hacer un jarabe que, aunque desagradable, terminaba ayudando a todos. Para el dolor de estómago utilizaba yerbabuena con sal, mientras que las cortaduras y quemaduras las trataba con cebolla o mostaza.

También estaban los remedios más conocidos de la época, como el “Vic Vaporub”, la tintura de violeta y el “Merthiolate”, indispensables en raspaduras y enfermedades de los niños.

María del Refugio aplicó estos remedios durante años a sus nueve hijos y después a sus 20 nietos. Falleció el 3 de febrero de 2017, a los 74 años, pero sus remedios siguen vivos en la memoria de su familia.

Celia asegura que muchas de esas prácticas se han ido perdiendo con las nuevas generaciones. “A lo mejor sí nos curaban o a lo mejor no, pero eran recuerdos muy bonitos. Las mamás siempre tenían algo para aliviar cualquier dolor de sus hijos”, recordó.