En los últimos tres años, cinco personas defensoras del medio ambiente fueron asesinadas en el estado de Oaxaca. Estas agresiones, colocaron nuevamente a la entidad como una de las más peligrosas para los defensores y activistas ambientales. De acuerdo con el informe 2025 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), precisa que los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17.

Asesinatos de ambientalistas en Oaxaca

El documento advierte que en el año 2025 se documentaron 135 eventos de agresión con 314 agresiones específicas y afirma que "es notorio el aumento en el número de agresiones registradas en comparación con el año anterior, en el cual se registraron 94 eventos de agresión y 236 agresiones específicas, siendo las que tuvieron más registros la estigmatización, la intimidación y la difamación que, en conjunto, representan 53.8% del total". En cuanto a los homicidios, en 2025 se documentaron 10 víctimas.

En su informe, el CEMDA señala que el gobierno fue principal agente agresor en contra de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos medioambientales, registrando una participación en más de la mitad de los eventos de agresión; es decir, 56.2 por ciento correspondiente a 76 eventos.

Mientras que la delincuencia organizada se colocó como el segundo agresor con mayor número de registros, con participación en 13 eventos o el 9.6%, seguida, casi con el mismo número, por las empresas privadas, que participaron en 12 eventos o el 8.8 por ciento.

Los ambientalistas asesinados en Oaxaca

Defensor zapoteca Félix Vicente Cruz

El 13 de abril de 2023 fue asesinado el defensor zapoteca Félix Vicente Cruz, agente municipal en su comunidad 20 de noviembre, en San Francisco Ixhuatán, Oaxaca. Los hechos sucedieron mientras se encontraba trabajando en la agencia municipal. Félix era agente municipal en su comunidad ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

"Era defensor de la tierra y el territorio, integrante de la resistencia civil pacífica contra las altas tarifas eléctricas y opositor al proyecto del Corredor Interoceánico. Días previos a su asesinato, Félix había participado en los bloqueos carreteros en el Istmo como parte de la Jornada Nacional de Resistencia Indígena".

Activista Noel López Gallegos

El activista Noel López Gallegos de 52 años e integrante del grupo Resistencia Civil Pacífica, fue localizado sin vida el 4 de julio de 2023 en un terreno baldío en el municipio de Santa María Mixtequilla, en la región del Istmo de Tehuantepec. Había sido reportado como desaparecido desde el lunes 3 de julio.

De acuerdo con el CEMDA, Noel López se oponía a la expropiación de terrenos para la construcción del parque industrial en el Istmo, que es parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Adriana y Virginia Ortiz García

Adriana y Virginia Ortiz García, quienes formaban parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), fueron asesinadas la madrugada del 6 de noviembre de 2024 en la ciudad de Oaxaca. Ambas, señala el informe, eran defensoras de la tierra y el territorio.

Y según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, una de las hipótesis sobre el móvil del asesinato, es una represalia por su labor de defensa de los derechos humanos y medioambientales.

Arnoldo Nicolás Romero

Arnoldo Nicolás Romero, comisario ejidal de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi, e integrante activo de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), fue encontrado sin vida el 21 de enero del 2025 en un rancho particular ubicado entre Santa Ana y Guichicovi tras haber sido reportado desaparecido el 17 de enero del mismo año.

Arnoldo se caracterizó por tener una postura firme contra la imposición de megaproyectos, fue defensor de los derechos indígenas, especialmente de la libre determinación de los pueblos de la región ante la imposición del CIIT y la violación al derecho a la consulta y el consentimiento de este.

Cristino Castro Perea

Finalmente, Cristino Castro Perea, un defensor de la comunidad chontal de Barra de la Cruz, fue asesinado el 28 de febrero de 2025. En el 2013, Cristino fundó el colectivo Defensores Ambientalistas de Barra de la Cruz para la protección de las playas y defenderse contra la tala ilegal de manglares propiciada por grupos externos e internos a la comunidad para fines turísticos e inmobiliarios. Su labor de defensa logró el decreto de la zona como Área Natural Protegida bajo la categoría de santuario.

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Después de constantes amenazas, en el 2021, se incorporaron al Mecanismo de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tras el ataque con armas de fuego de uno de los integrantes del colectivo.

Cristino dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, ocupando varios cargos como regente municipal y representante agrario de Barra de la Cruz. Desde siempre fue una persona sensible con la naturaleza, el campo y el mar. También le gustaba jugar béisbol", agrega.

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AS