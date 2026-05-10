La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social rescató y aseguró a siete animales domésticos que vivían en condiciones severas de abandono y deterioro físico en el municipio de Zapopan.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Jalisco informó que se llevó a acabo un operativo encabezado por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios y la Agencia del Ministerio Público 05 de Crueldad Animal, luego de que se difundiera en redes sociales una denuncia sobre perros y gatos con visibles signos de desnutrición en una vivienda de la colonia Hogares del Batán.

Te recomendamos: Amplían apoyos a jefas de familia

Agentes investigadores confirmaron que los animales se encontraban en condiciones de abandono

De acuerdo con las autoridades, el pasado viernes 8 de mayo agentes investigadores acudieron al domicilio señalado y confirmaron que los animales se encontraban en condiciones de abandono, puesto que no contaban con agua ni alimento, además de encontrarse en un estado que ponía en riesgo su supervivencia.

Durante las labores de investigación se contó con la participación de unidades de protección animal de Guadalajara y Zapopan; tras una valoración veterinaria, se determinó que los ejemplares —un perro Husky, tres caninos criollos, uno de ellos en gestación, así como tres gatos siamés y criollos— presentaban un avanzado deterioro físico.

CORTESÍA/ Fiscalía de Jalisco

Luego de dialogar con el propietario del inmueble, las autoridades lograron la entrega voluntaria de los animales, quienes fueron canalizados para recibir atención veterinaria urgente.

La Fiscalía del Estado informó que la carpeta de investigación continúa abierta con el objetivo de deslindar responsabilidades penales y evitar que este tipo de hechos permanezcan impunes.

Asimismo, la dependencia reiteró su compromiso con la protección y bienestar animal, destacando que las denuncias ciudadanas en plataformas digitales pueden derivar en acciones legales concretas.

Lee también: Estacionamientos del Centro de Guadalajara cerrarán a partir del lunes por el Mundial 2026

El maltrato animal es un delito en Jalisco

En el Estado de Jalisco, el Código Penal tipifica la crueldad contra los animales en los artículos 305 al 308, donde se establecen diversas sanciones según la gravedad del daño causado. Para quienes provoquen lesiones que no pongan en peligro la vida del animal ni afecten de forma significativa su funcionamiento, pero sí impliquen un deterioro en su salud, se contemplan penas de seis a ocho meses de prisión.

Cuando las agresiones representan un riesgo para la vida del animal, las sanciones se incrementan, especialmente si se comprueba que existieron actos de crueldad, con castigos que van de seis meses a un año de cárcel. En casos de reincidencia o abandono, las penas pueden aumentar de seis meses hasta dos años de prisión.

Por otro lado, si el maltrato deriva en la muerte del animal, la legislación prevé sanciones más severas, que van de dos a tres años de prisión.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA