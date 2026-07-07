Choque en Periférico: camión de transporte de personal impacta patrulla estatal

La mañana de este martes, un aparatoso choque entre una unidad de transporte de personal y una patrulla de la Policía del Estado movilizó a las unidades de emergencia a la colonia El Bethel, en los límites de Guadalajara y Tonalá.

Los hechos sucedieron a la altura del cruce de Betania, donde, de acuerdo con la versión oficial, un camión de transporte de personal impactó contra una patrulla de la Policía Penitenciaria.

A su vez, la patrulla impactó contra mobiliario urbano del camellón, incluyendo el poste de una lámpara que se vino abajo.

Según lo referido por la autoridad estatal, el conductor de la unidad de transporte de personal se dio a la fuga.

Derivado del fuerte percance, los dos oficiales que se movilizaban a bordo de la patrulla estatal resultaron heridos. No se informó sobre la gravedad de las lesiones.

Al punto acudió personal de las aseguradoras para analizar el impacto de los daños. Por protocolo, el hecho deberá ser turnado al Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco en espera del deslinde de responsabilidades.

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MB