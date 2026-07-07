Dos hombres fueron extraídos de una alcantarilla con apoyo de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, luego de quedar atrapados en su interior al no poder salir por la lluvia registrada durante la noche y madrugada de este martes 7 de julio.

Los hechos fueron reportados pasada la una de la madrugada, cuando se informó que en Hacienda Navajas, entre Hacienda Zenzontla y Hacienda Tablón, dos hombres pedían ayuda para salir de una alcantarilla.

De inmediato se movilizó al personal de la Coordinación Municipal, quienes acudieron al punto para ayudar a abrir la alcantarilla y extraer a los dos sujetos, de quienes no se brindaron características sobre su edad.

Los hombres dijeron pernoctar dentro de las alcantarillas

De acuerdo con las autoridades municipales, los hombres dijeron pernoctar dentro de las alcantarillas en la zona; sin embargo, debido a la lluvia, se les complicó salir, pidiendo ayuda para poder abrirla desde afuera.

Una vez que los hombres estuvieron afuera, fueron entregados a la Comisaría de Guadalajara, donde quedaron retenidos por tratarse de una actividad prohibida.

ESPECIAL / PROTECCIÓN CIVIL GDL

Desde finales de 2025 e inicios de 2026, en la ciudad repuntaron los reportes de personas que ingresan a las alcantarillas de la ciudad con fines que van desde explorar los ductos fluviales y pernoctar en ellas, hasta usarlas como ruta de escape de ilícitos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado.

Autoridades advierten sobre los riesgos de ingresar a las alcantarillas

En este sentido, las autoridades han insistido en los riesgos de ingresar a los registros y alcantarillas, que van desde perderse dentro de las redes del drenaje y alcantarillado hasta perder la vida por alguna intoxicación debido a las sustancias que se emanan ahí dentro o por algún posible ahogamiento, particularmente durante la época de lluvias.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AS