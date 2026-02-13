Viernes, 13 de Febrero 2026

Jalisco |

Qué hacer en Guadalajara del 13 al 15 de febrero| Edición San Valentín: Festivales, shows, música y más

Guadalajara se prepara para vivir un fin de semana marcado por el romanticismo, permitiendo que parejas, amigos y familias celebren el 14 de febrero
 

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La capital jalisciense se consolida como uno de los destinos ideales para celebrar San Valentín. ESPECIAL

Este fin de semana, Guadalajara se convertirá en uno de los escenarios más románticos, vibrantes y coloridos del país para celebrar el Día del Amor y la Amistad, ya sea en pareja, con amigos o en compañía de la familia. La capital jalisciense se vestirá de luces, música y experiencias pensadas para todos los gustos, consolidándose como el punto de encuentro ideal para quienes buscan salir de la rutina y regalarse un momento especial.

Durante los últimos días de la semana, la Perla Tapatía ofrecerá una amplia agenda de eventos y actividades que van desde festivales temáticos y funciones de cine al aire libre, hasta conciertos, espectáculos sinfónicos y encuentros deportivos de alto nivel. La ciudad no solo invita a celebrar el amor romántico, sino también la amistad y la convivencia en cada uno de sus espacios culturales y de entretenimiento.

Entre corazones, velas y escenarios iluminados, anímate a descubrir la cartelera completa de planes disponibles en Guadalajara, que incluye propuestas para públicos de todas las edades.

Sin importar si estás soltero, en una relación o simplemente quieres compartir un buen momento, Guadalajara tiene opciones para todos. A continuación, te compartimos la lista completa de actividades para este fin de semana.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Festival Nuit a París

  • Fecha: Del viernes 13 al domingo 15 de febrero
  • Horario: Varios horarios
  • Lugar: Gavárea Terraza
  • Precio: $ 1 mil 850 a $ 2 mil 850

Un festival temático inspirado en el romanticismo parisino, con ambientación especial, gastronomía y experiencias pensadas para celebrar el amor en un entorno elegante y lleno de luces.

INSTAGRAM/@festivalnuitparis

Funciones al aire libre

  • Fecha: Del viernes 13 al domingo 15 de febrero
  • Horario: Varios horarios
  • Lugar: Parques Guadalajara. 
  • Precio: Entrada libre

Distintos parques de Guadalajara proyectarán películas familiares y románticas como parte de las actividades por el Día del Amor y la Amistad.

Jorge Medina y Josi Cuen – La Máquina del Tiempo Tour

  • Fecha: viernes 13 y sábado 14 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 a $4 mil 200

Los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón llegan con un espectáculo cargado de nostalgia y éxitos que marcaron a toda una generación del regional mexicano.

Mariachazo

  • Fecha: viernes 13 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $440 - $3 mil 138

Un encuentro musical que reúne a grandes exponentes del mariachi para celebrar con tradición, romanticismo y canciones que llegan directo al corazón.

Musumeci

  • Fecha: Viernes 13 de febrero
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Polifonic

El reconocido DJ y productor italiano ofrecerá una noche de música electrónica con tintes melódicos, ideal para quienes buscan una experiencia más alternativa.

Daaz

  • Fecha: viernes 13 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $737 - $1 mil 880

Una propuesta musical contemporánea que promete encender el escenario con un show enérgico y cercano al público.

INSTAGRAM/@daaz_oficial

Liga MX: Chivas vs América

  • Fecha: Sábado 14 de febrero
  • Horario: 21:00 horas
  • Lugar: Estadio AKRON

El clásico nacional se vivirá en Guadalajara con un duelo que paraliza pasiones y reúne a miles de aficionados en una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.

Nargaroth

  • Fecha: Sábado 14 de febrero
  • Horario: 19:00 horas
  • Lugar: Foro Independencia

La banda alemana de black metal llega con un concierto dirigido a los seguidores del género más extremo.

Carlos Ann

  • Fecha: sábado 14 de febrero
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $514 - $857

El cantautor español ofrecerá una velada íntima con letras profundas y un estilo alternativo que conecta con el público.

Bronco: El gran baile

  • Fecha: sábado 14 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $502 - $2 mil 510

La agrupación regia pondrá a bailar a los asistentes con sus clásicos románticos y éxitos que han marcado generaciones.

Candlelight: Especial San Valentín

  • Fecha: Sábado 14 de febrero
  • Horario: 19:00 y 21:00 horas
  • Lugar: Casa Xalisco

Concierto a la luz de las velas con repertorio romántico, en una atmósfera íntima y elegante pensada para una cita especial.

Proyección de El Cadáver de la Novia con orquesta en vivo

  • Fecha: Sábado 14 de febrero
  • Horario: 17:00 horas
  • Lugar: Teatro Galerías

La película animada de Tim Burton será acompañada por música interpretada en vivo, creando una experiencia cinematográfica y musical única.

INSTAGRAM/@teatrogalerias

Alan Parsons – The Show Must Go On

  • Fecha: domingo 15 de febrero
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $490 - $3 mil 126

El legendario músico británico regresa con un espectáculo que reúne los grandes éxitos de su trayectoria y una producción de primer nivel.

Cumbia con Amor

  • Fecha: domingo 15 de febrero
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 100

Una noche dedicada al ritmo tropical para celebrar el amor bailando al compás de la cumbia.

La Caravana del Amor

  • Fecha: domingo 15 de febrero
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 17:00 horas
  • Precio: $800 a $3 mil 500

Un espectáculo musical que reúne a artistas invitados en un formato festivo pensado para cerrar el fin de semana con energía y romanticismo.

XP

Temas

