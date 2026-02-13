Qué hacer en Guadalajara del 13 al 15 de febrero| Edición San Valentín: Festivales, shows, música y más

Este fin de semana, Guadalajara se convertirá en uno de los escenarios más románticos, vibrantes y coloridos del país para celebrar el Día del Amor y la Amistad, ya sea en pareja, con amigos o en compañía de la familia. La capital jalisciense se vestirá de luces, música y experiencias pensadas para todos los gustos, consolidándose como el punto de encuentro ideal para quienes buscan salir de la rutina y regalarse un momento especial.Durante los últimos días de la semana, la Perla Tapatía ofrecerá una amplia agenda de eventos y actividades que van desde festivales temáticos y funciones de cine al aire libre, hasta conciertos, espectáculos sinfónicos y encuentros deportivos de alto nivel. La ciudad no solo invita a celebrar el amor romántico, sino también la amistad y la convivencia en cada uno de sus espacios culturales y de entretenimiento.Entre corazones, velas y escenarios iluminados, anímate a descubrir la cartelera completa de planes disponibles en Guadalajara, que incluye propuestas para públicos de todas las edades.Sin importar si estás soltero, en una relación o simplemente quieres compartir un buen momento, Guadalajara tiene opciones para todos. A continuación, te compartimos la lista completa de actividades para este fin de semana.Festival Nuit a ParísUn festival temático inspirado en el romanticismo parisino, con ambientación especial, gastronomía y experiencias pensadas para celebrar el amor en un entorno elegante y lleno de luces.Funciones al aire libreDistintos parques de Guadalajara proyectarán películas familiares y románticas como parte de las actividades por el Día del Amor y la Amistad.Jorge Medina y Josi Cuen – La Máquina del Tiempo TourLos exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón llegan con un espectáculo cargado de nostalgia y éxitos que marcaron a toda una generación del regional mexicano.MariachazoUn encuentro musical que reúne a grandes exponentes del mariachi para celebrar con tradición, romanticismo y canciones que llegan directo al corazón.MusumeciEl reconocido DJ y productor italiano ofrecerá una noche de música electrónica con tintes melódicos, ideal para quienes buscan una experiencia más alternativa.DaazUna propuesta musical contemporánea que promete encender el escenario con un show enérgico y cercano al público.Liga MX: Chivas vs AméricaEl clásico nacional se vivirá en Guadalajara con un duelo que paraliza pasiones y reúne a miles de aficionados en una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.NargarothLa banda alemana de black metal llega con un concierto dirigido a los seguidores del género más extremo.Carlos AnnEl cantautor español ofrecerá una velada íntima con letras profundas y un estilo alternativo que conecta con el público.Bronco: El gran baileLa agrupación regia pondrá a bailar a los asistentes con sus clásicos románticos y éxitos que han marcado generaciones.Candlelight: Especial San ValentínConcierto a la luz de las velas con repertorio romántico, en una atmósfera íntima y elegante pensada para una cita especial.Proyección de El Cadáver de la Novia con orquesta en vivoLa película animada de Tim Burton será acompañada por música interpretada en vivo, creando una experiencia cinematográfica y musical única.Alan Parsons – The Show Must Go OnEl legendario músico británico regresa con un espectáculo que reúne los grandes éxitos de su trayectoria y una producción de primer nivel.Cumbia con AmorUna noche dedicada al ritmo tropical para celebrar el amor bailando al compás de la cumbia.La Caravana del AmorUn espectáculo musical que reúne a artistas invitados en un formato festivo pensado para cerrar el fin de semana con energía y romanticismo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP