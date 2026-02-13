Qué hacer en Guadalajara del 13 al 15 de febrero| Edición San Valentín: Festivales, shows, música y más

Este fin de semana, Guadalajara se convertirá en uno de los escenarios más románticos, vibrantes y coloridos del país para celebrar el Día del Amor y la Amistad, ya sea en pareja, con amigos o en compañía de la familia. La capital jalisciense se vestirá de luces, música y experiencias pensadas para todos los gustos, consolidándose como el punto de encuentro ideal para quienes buscan salir de la rutina y regalarse un momento especial.

Durante los últimos días de la semana, la Perla Tapatía o frecerá una amplia agenda de eventos y actividades que van desde festivales temáticos y funciones de cine al aire libre, hasta conciertos, espectáculos sinfónicos y encuentros deportivos de alto nivel. La ciudad no solo invita a celebrar el amor romántico, sino también la amistad y la convivencia en cada uno de sus espacios culturales y de entretenimiento.

Entre corazones, velas y escenarios iluminados, anímate a descubrir la cartelera completa de planes disponibles en Guadalajara, que incluye propuestas para públicos de todas las edades.

Sin importar si estás soltero, en una relación o simplemente quieres compartir un buen momento, Guadalajara tiene opciones para todos. A continuación, te compartimos la lista completa de actividades para este fin de semana.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Festival Nuit a París

Fecha: Del viernes 13 al domingo 15 de febrero

Horario: Varios horarios

Lugar: Gavárea Terraza

Precio: $ 1 mil 850 a $ 2 mil 850

Un festival temático inspirado en el romanticismo parisino , con ambientación especial, gastronomía y experiencias pensadas para celebrar el amor en un entorno elegante y lleno de luces.

Funciones al aire libre

Fecha: Del viernes 13 al domingo 15 de febrero

Horario: Varios horarios

Lugar: Parques Guadalajara.

Precio: Entrada libre

Distintos parques de Guadalajara proyectarán películas familiares y románticas como parte de las actividades por el Día del Amor y la Amistad.

Jorge Medina y Josi Cuen – La Máquina del Tiempo Tour

Fecha: viernes 13 y sábado 14 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 a $4 mil 200

Los exvocalistas de La Arrolladora Banda El Limón l legan con un espectáculo cargado de nostalgia y éxitos que marcaron a toda una generación del regional mexicano.

Mariachazo

Fecha: viernes 13 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $440 - $3 mil 138

Un encuentro musical que reúne a grandes exponentes del mariachi para celebrar con tradición, romanticismo y canciones que llegan directo al corazón.

Musumeci

Fecha: Viernes 13 de febrero

Horario: 21:00 horas

Lugar: Polifonic

El reconocido DJ y productor italiano ofrecerá una noche de música electrónica con tintes melódicos, ideal para quienes buscan una experiencia más alternativa.

Daaz

Fecha: viernes 13 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 20:00 horas

Precio: $737 - $1 mil 880

Una propuesta musical contemporánea que promete encender el escenario con un show enérgico y cercano al público.

Liga MX: Chivas vs América

Fecha: Sábado 14 de febrero

Horario: 21:00 horas

Lugar: Estadio AKRON

El clásico nacional se vivirá en Guadalajara con un duelo que paraliza pasiones y reúne a miles de aficionados en una de las rivalidades más intensas del futbol mexicano.

Nargaroth

Fecha: Sábado 14 de febrero

Horario: 19:00 horas

Lugar: Foro Independencia

La banda alemana de black metal llega con un concierto dirigido a los seguidores del género más extremo.

Carlos Ann

Fecha: sábado 14 de febrero

Lugar: C3 Stage

Horario: 21:00 horas

Precio: $514 - $857

El cantautor español ofrecerá una velada íntima con letras profundas y un estilo alternativo que conecta con el público.

Bronco: El gran baile

Fecha: sábado 14 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $502 - $2 mil 510

La agrupación regia pondrá a bailar a los asistentes con sus clásicos románticos y éxitos que han marcado generaciones.

Candlelight: Especial San Valentín

Fecha: Sábado 14 de febrero

Horario: 19:00 y 21:00 horas

Lugar: Casa Xalisco

Concierto a la luz de las velas con repertorio romántico , en una atmósfera íntima y elegante pensada para una cita especial.

Proyección de El Cadáver de la Novia con orquesta en vivo

Fecha: Sábado 14 de febrero

Horario: 17:00 horas

Lugar: Teatro Galerías

La película animada de Tim Burton será acompañada por música interpretada en vivo , creando una experiencia cinematográfica y musical única.

Alan Parsons – The Show Must Go On

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 20:30 horas

Precio: $490 - $3 mil 126

El legendario músico británico regresa con un espectáculo que reúne los g randes éxitos de su trayectoria y una producción de primer nivel.

Cumbia con Amor

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 18:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 100

Una noche dedicada al ritmo tropical para celebrar el amor bailando al compás de la cumbia.

La Caravana del Amor

Fecha: domingo 15 de febrero

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 17:00 horas

Precio: $800 a $3 mil 500

Un espectáculo musical que reúne a artistas invitados en un formato festivo pensado para cerrar el fin de semana con energía y romanticismo.

