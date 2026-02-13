Fiscalía de Jalisco revela causa de la muerte de regidora de MC

La Fiscalía de Jalisco informó que la muerte de la regidora de Movimiento Ciudadano del municipio de Manzanilla de la Paz, Blanca Esthela Álvarez se debió a estrangulamiento.

La dependencia informó que el cuerpo fue localizado en los primeros minutos de este 13 de febrero al interior de su camioneta y su muerte se investiga bajo los protocolos de feminicidio. En un comunicado detalló que el cuerpo de la mujer fue localizado al interior de su camioneta, en una brecha del municipio. Las primeras investigaciones permitieron señalar que las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y que el automóvil no contaba con daños.

"Además de confirmar la causa de muerte, los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas, por lo que las investigaciones continúan con total perspectiva de género para esclarecer estos hechos", añadió. A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables de estos hechos.

ESPECIAL/ Facebook/ Región Sanitaria V Tamazula

La muerte de la funcionaria fue confirmada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro quien dijo que la funcionaria fue encontrada en su vehículo con su cinturón de seguridad puesto. "Tristemente y quiero enviar mi solidaridad a toda su familia, hoy por la madrugada fue encontrada muerta nuestra regidora de Movimiento Ciudadano en La Manzanilla de la Paz", comentó. Agregó Blanca Esthela Álvarez había sido dos veces candidata a presidenta municipal y era una empresaria del sector turístico.

"He pedido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acelerar la necropsia para conocer las causas de su muerte, no quiero especular podría ser por causas naturales pero hay que esperar a tener la necropsia", añadió.

