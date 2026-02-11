Guadalajara es conocida también como la capital mundial del mariachi. Su riqueza cultural está conformada, en gran parte, por la música: el tradicional mariachi, los sones jaliscienses y los jarabes son solo algunos ejemplos. No es sorpresa que incluso los propios tapatíos hablen con ese característico tono “cantadito”.

En esta nota te revelaremos lo que hay detrás de está característica que, de acuerdo con otros paisanos de otros estados, los tapatíos tenemos.

¿Por qué los tapatíos hablan cantadito?

Más de alguna vez hemos escuchado que los tapatíos hablan “cantadito”. No se trata solo de una creencia o de una típica burla de mexicanos de otros estados, sino de una realidad.

De acuerdo a la investigación de la maestría en Lingüística Aplicada, del académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Reynaldo Radillo Enriquez, los tapatíos suelen terminar frases de manera descendente y alargar las últimas palabras.

Por esta razón, son comunes expresiones como “saaabeee” para denotar ignorancia o incluso sarcasmo, o la famosa “heeyy”, como afirmación.

Asimismo el académico resaltó que si se le pide a alguién de otra ciudad que imite esta expresión, difícilmente podría hacerlo con los mismos rasgos, ya que esta relacionado con la identidad tapatía.

Asimismo, en la investigación, Radillo encontró diferencias de género en la entonación, pues las mujeres a diferencia de los hombres suelen iniciar las frases con mayor énfasis que los hombres.

Definitivamente, esta característica de los tapatiós, así como otras, forma parte de la identidad que da un sentimiento de pertenencia entre quienes viven en la Perla tapatía y que, con orgullo puden destacar al hablar, especialmente con personas de otras regiones del país.

