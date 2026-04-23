Faltan exactamente 22 días para que inicie de manera oficial la temporada de ciclones tropicales en nuestra región , un dato vital y urgente para quienes habitan en la costa, tienen negocios cerca del mar o planean sus vacaciones de verano.

Según los rigurosos registros históricos y el calendario oficial publicado por las autoridades climatológicas, el próximo 15 de mayo de 2026 marca el arranque formal de este peligroso fenómeno meteorológico en nuestra cuenca oceánica .

Esta fecha de inicio no es una simple casualidad estadística, sino el momento exacto en que las condiciones atmosféricas cambian drásticamente, afectando directamente el clima y la seguridad de todo el occidente del país durante los próximos seis meses.

¿Por qué Jalisco está en la mira de las tormentas?

Nuestro estado cuenta con una extensa y altamente vulnerable franja costera que incluye a destinos turísticos de talla internacional como Puerto Vallarta, Barra de Navidad y Cabo Corrientes, zonas que históricamente reciben el impacto directo de estos destructivos sistemas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), trabajando en estrecha y constante coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es el organismo gubernamental encargado de vigilar la formación de cualquier perturbación desde el primer minuto de la temporada.

Durante esta calurosa época del año, las aguas profundas del Océano Pacífico comienzan a registrar temperaturas sostenidas superiores a los 26 grados centígrados, lo cual funciona literalmente como el combustible perfecto para la rápida creación y evolución de los ciclones.

Es precisamente por este motivo que las autoridades estatales y municipales de Protección Civil ya han comenzado a estructurar sus protocolos de respuesta rápida y a emitir las primeras alertas preventivas dirigidas a toda la población civil.

¿Cuántos ciclones tropicales podrían afectar a Jalisco?

Para esta temporada, el SMN pronostica entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Océano Pacífico . De esos, entre 9 y 10 serían tormentas tropicales; de 5 a 6, huracanes categoría 1 ó 2; y, finalmente, de 4 a 5 podrían alcanzar las categorías 3, 4 ó 5 como huracán.

Los nombres para los próximos ciclones tropicales ya existen y serían los siguientes:

"Amanda"

"Boris"

"Cristina"

"Douglas"

"Fausto"

"Genevieve"

"Hernan"

"Iselle"

"Julio"

"Karina"

"Lowell"

"Marie"

"Norbert"

"Odalys"

"Polo"

"Rachel"

"Simon"

"Trudy"

"Vance"

"Winnie"

"Xavier"

"Yolanda"

“Zeke”

¿Cómo prepararte antes de que llegue el primer impacto?

La prevención temprana es tu mejor y más barata herramienta frente a la inmensa fuerza de la naturaleza; los expertos en meteorología recomiendan enfáticamente no esperar a que el cielo se nuble o se emita una alerta roja para comenzar a actuar.

Arma tu mochila de emergencia: Este es el paso preventivo más crítico de todos. Incluye todos tus documentos importantes dentro de bolsas plásticas herméticas, reserva suficiente agua embotellada, compra alimentos no perecederos y asegúrate de tener un botiquín y una linterna con pilas de repuesto.

Revisa y asegura tu vivienda: Aprovecha al máximo estos 22 días de margen que nos quedan para limpiar a fondo las azoteas, despejar los desagües y barrer las alcantarillas cercanas a tu casa, evitando así las temidas y peligrosas inundaciones repentinas.

Mantente siempre informado: Sigue únicamente los canales oficiales del gobierno y las actualizaciones verificadas de última hora aquí en *El Informador* para conocer la trayectoria exacta, la intensidad y el desarrollo de cualquier fenómeno meteorológico que amenace a Jalisco.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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